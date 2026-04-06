Hà Nội bắt đầu nắng nóng, cảm nhận 42 độ C: Đã vào Hè hay chỉ là đợt nóng sớm?

HHTO - Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng dự báo sẽ kéo dài. Hà Nội có thể có những ngày nắng nóng gay gắt. Bây giờ mới đầu tháng 4, vậy đây là dấu hiệu mùa Hè chính thức bắt đầu hay chỉ là đợt nóng sớm?

Từ hôm nay, 6/4, nắng nóng bắt đầu ở nhiều nơi tại miền Bắc. Từ mai, 7/4, nắng nóng mở rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, trong đợt nóng này, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 38oC.

Những mức nhiệt độ dự báo trên là nhiệt độ không khí, còn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều. Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên mức 42oC.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, mức nhiệt độ cảm nhận 40 - 42oC ở Hà Nội vào các buổi trưa - chiều có thể duy trì cả tuần này.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 6/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Vậy có phải mùa Hè đã chính thức bắt đầu?

Theo cách tính chung về khí tượng thì ở Việt Nam, mùa Hè thường được coi là từ tháng 6 đến tháng 8. Còn nếu nói về các tiết khí theo cách tính từ xa xưa thì tiết Lập Hạ là khi bắt đầu mùa Hè, mà tiết Lập Hạ 2026 là từ ngày 5/5. Vậy theo cả hai cách tính đó thì miền Bắc vẫn chưa chính thức vào Hè.

Còn nếu nói về mặt thời tiết, mùa Hè thường được coi là khi nhiệt độ trung bình ngày duy trì ở mức cao ổn định trong một thời gian dài. Đợt nắng nóng này ở miền Bắc dự báo cũng kéo dài, nhưng một số mô hình dự báo cho rằng trong nửa sau của tháng 4 vẫn có thể có không khí lạnh cuối mùa, dù tất nhiên là không khí lạnh (rất) yếu.

Dự báo của mô hình ICON về nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 7/4. Các mô hình khác dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ là 42 - 43oC. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mặc dù việc dự báo xa hơn 10 ngày thì độ chắc chắn rất thấp, nhưng dựa vào các yếu tố trên thì đợt nắng nóng này có thể được coi là dấu hiệu chuyển mùa hơn là đánh dấu chính thức vào Hè. Trong nửa sau của tháng 4, vẫn có thể có những ngày dịu mát.

Dù sao, đợt nắng nóng này kéo dài nên nhiều người sẽ dễ mệt mỏi, chóng mặt, khó ngủ… Người dân lưu ý uống nhiều nước trong ngày, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt (11 - 16h) nếu có thể và điều chỉnh sinh hoạt phù hợp. Ngoài ra, khi nắng nóng gay gắt trong ngày thì buổi chiều tối có thể có dông bất chợt, người dân nếu đang ở ngoài mà thấy mưa to, dông gió thì nên trú ngay.