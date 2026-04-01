Hà Nội dịu mát mấy ngày do không khí lạnh? Hôm nào nắng nóng quay trở lại?

HHTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ở Hà Nội giảm rõ rệt. Hà Nội sẽ dịu mát được mấy ngày trước khi lại có nắng nóng?

Không khí lạnh đã về miền Bắc “đúng hẹn”, xua đi cái nóng oi bức của mấy ngày vừa rồi. Nhiệt độ ở Hà Nội giảm đáng kể, trưa và chiều nay, 1/4, nhiệt độ cảm nhận chỉ khoảng 29 - 30oC, gió mùa Đông Bắc tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn.

Vậy đợt không khí lạnh này có duy trì lâu không?

Thực ra là không, vì ở thời điểm này thì có gió mùa Đông Bắc đã là hiếm, khó mạnh hay lâu được. Dự báo không khí lạnh sẽ suy yếu ngay trong ngày hôm nay và đến chiều tối thì ở Hà Nội có thể đã chuyển gió thành gió Đông Nam rồi.

Do đó, ngày mai Hà Nội lại tăng nhiệt, buổi trưa và chiều dự báo lên khoảng 34oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Dù sao, mức nhiệt độ này vẫn là “không đến nỗi nào” so với những ngày nắng nóng.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 2/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và ngay sau đó thì nắng nóng có thể quay trở lại vào ngày 3/4 (thứ Sáu tới). Các mô hình hiện tại dự báo là nhiệt độ ở Hà Nội sẽ lên sát hoặc chạm mức nắng nóng vào hôm đó (nắng nóng là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên) và nhiệt độ cảm nhận có thể lại lên mức 38 - 39oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 3/4 (thứ Sáu tới). Ảnh: Ventusky, ICON.

Nhưng ngay cả nắng nóng cũng không (hoặc chưa) kéo dài, vì sau đó có thể Hà Nội lại đón không khí lạnh.

Thời tiết thay đổi liên tục như vậy khó tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn nữa lại dễ có các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy, người dân lưu ý trong những ngày này nên uống nhiều nước đều đặn cả ngày, chọn trang phục phù hợp, ra ngoài nên mang theo đồ che mưa che nắng và nếu thấy có mưa to, dông gió… thì cần tìm chỗ trú ngay.