Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội mưa dông: Quan niệm “tiếng sấm đầu tiên dự báo cả năm” có đúng không?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Rạng sáng nay Hà Nội có mưa dông với nhiều tiếng sấm sét lớn. Nhiều cư dân mạng nói rằng, theo quan niệm của cha ông, giờ xảy ra tiếng sấm lớn đầu tiên của cơn mưa dông đầu tiên trong năm báo hiệu tình hình mùa vụ năm đó. Điều này có đúng không, và cơn mưa dông lớn ở Hà Nội có “báo hiệu” gì không?

Hà Nội đã có mưa dông không chỉ vào sáng nay, 30/3, mà cả sáng hôm qua. Tuy nhiên, sáng nay mưa dông to hơn, có những lúc gió rất mạnh, đã có một số cây bị gãy, ngoài ra còn có tiếng sấm sét rất lớn.

Trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng theo quan niệm của cha ông từ xưa thì tiếng sấm lớn đầu tiên của cơn mưa to/ mưa dông đầu tiên của năm là dấu hiệu cho biết về mùa màng năm đó. Nếu lấy tiếng sấm lớn đầu tiên là hôm nay thì vào khoảng 4h sáng, là giờ Dần. Còn nếu coi tiếng sấm đầu tiên là hôm qua (dù hôm qua mưa và sấm đều nhỏ hơn) thì vào khoảng 8 - 9h sáng, là giờ Thìn. Theo quan niệm từ xưa thì những giờ này đều tốt nên tiếng sấm đầu tiên xuất hiện trong những giờ đó báo hiệu mùa màng bội thu.

Một số nơi ở Hà Nội còn có mưa đá vào rạng sáng nay, 30/3. Ảnh: TPO.

Vậy quan niệm trên có dựa trên cơ sở khoa học nào không?

Câu trả lời ngắn gọn là không.

Ngày xưa, trước khi có ngành khí tượng học và dự báo thời tiết thì người dân thường cố gắng tìm các mẫu hình chung trong tự nhiên, chẳng hạn thời điểm có mưa thì đất đai có hơi ẩm, gió thay đổi, trời ấm lên… Nhưng những điều này đều chỉ là kinh nghiệm dựa trên quan sát, không phải kết luận khoa học.

Còn trên thực tế, cơn mưa dông đầu tiên của năm chỉ đơn giản có nghĩa là bầu khí quyển đang thiếu ổn định và đây là thời điểm giao mùa. Nó cũng có thể là dấu hiệu cho việc trong thời gian tới sẽ có nhiều mưa dông hơn, chứ không dự báo là mùa màng sắp tới ra sao, hay tổng lượng mưa cả năm thế nào…

Khoa học hiện đại về khí hậu đã cho thấy, thời tiết chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, rất nhiều hệ thống quy mô lớn, như gió mùa, El Nino hay La Nina, nhiệt độ bề mặt nước biển, bầu khí quyển… Chứ một sự kiện đơn lẻ, như tiếng sấm vào một giờ nhất định, chỉ là một điều ngẫu nhiên, không thể được dùng để dự báo dài hạn được.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 30/3: Có thể thấy mặc dù sáng sớm có mưa dông nhưng chiều nay Hà Nội lại nóng. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Dù sao, niềm tin dân gian như trên vẫn có ý nghĩa về văn hóa, và khi niềm tin đó là theo hướng tích cực thì cũng tạo tâm lý tốt cho người dân. Còn về thời tiết thực tế thì việc dự báo xa hơn 7 - 10 ngày là độ chính xác đã giảm, nên người dân căn cứ vào các bản tin chính thống và của các cơ quan chức năng địa phương là đúng nhất.

Dự báo ngày mai, 31/3, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cảm nhận có thể chạm ngưỡng 40oC, người dân ra ngoài nên có đồ che nắng, tránh ra ngoài vào những giờ nắng nóng nhất (11h - 16h) nếu có thể và nên uống nhiều nước trong ngày.

