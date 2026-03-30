Horoscope 30/3 - 5/4: Sư Tử tiết chế cái tôi, Bọ Cạp thẳng thắn nói ra vấn đề

HHTO - Tuần đầu tháng 4 đặt nhóm cung giữa vòng hoàng đạo vào trạng thái vừa có cơ hội thể hiện, vừa cần điều chỉnh cách tiếp cận để tránh những va chạm không cần thiết trong công việc và các mối quan hệ.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tuần mới mang đến cho Sư Tử nhiều cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, đặc biệt trong môi trường làm việc đòi hỏi sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao. Chòm sao này dễ trở thành tâm điểm nhờ khả năng dẫn dắt và đưa ra quyết định nhanh. Tuy nhiên, việc quá đề cao cái tôi có thể khiến bạn gặp khó khăn trong phối hợp, nhất là khi làm việc nhóm.

Chuyện tình cảm diễn ra tương đối ổn định, nhưng cần tránh phản ứng nóng nảy trong giao tiếp. Khi biết tiết chế tham vọng và điều chỉnh cách thể hiện, Sư Tử sẽ giữ được vị thế tích cực trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ có một tuần làm việc với cường độ khá cao khi khối lượng nhiệm vụ tăng lên, đặc biệt là những công việc yêu cầu độ chính xác và chi tiết. Đây là lợi thế giúp chòm sao này duy trì hiệu quả, tuy nhiên, việc quá chú trọng tiểu tiết có thể khiến tiến độ bị chậm hoặc tạo áp lực không cần thiết. Trong học tập, Xử Nữ sẽ đạt kết quả tốt nếu biết phân bổ thời gian hợp lý, tránh dồn việc vào giai đoạn cuối.

Sức khỏe là yếu tố cần được lưu ý trong tuần này. Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa hoặc giấc ngủ. Việc xây dựng thói quen sinh hoạt ổn định sẽ giúp cải thiện đáng kể.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Tuần này đặt Thiên Bình trước một số lựa chọn quan trọng liên quan đến công việc hoặc định hướng cá nhân. Bạn có khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều, nhưng nếu kéo dài thời gian cân nhắc, cơ hội có thể trôi qua. Trong môi trường làm việc, Thiên Bình phát huy tốt khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ, tuy nhiên, cần quyết đoán hơn khi đưa ra quyết định cuối cùng. Với người đang học tập, việc duy trì kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn tránh tình trạng học dàn trải.

Các mối quan hệ diễn ra hài hòa nhưng cần sự minh bạch trong giao tiếp. Khi chủ động bày tỏ quan điểm, Thiên Bình sẽ tránh được những hiểu lầm không đáng có. Đây là tuần phù hợp để bạn rèn luyện sự dứt khoát.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp bước vào tuần mới với xu hướng tập trung vào chiều sâu thay vì thể hiện bề nổi. Trong công việc, bạn phù hợp với những nhiệm vụ đòi hỏi nghiên cứu, phân tích hoặc xử lý vấn đề phức tạp. Đây là giai đoạn chòm sao này có thể xây dựng lợi thế riêng nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Chuyện tình cảm trong tuần này tương đối ổn định, nhưng sự im lặng kéo dài có thể tạo khoảng cách. Khi chủ động chia sẻ và giảm bớt kiểm soát, Bọ Cạp sẽ duy trì được sự cân bằng tốt hơn trong các mối quan hệ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo