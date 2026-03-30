Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Horoscope 30/3 - 5/4: Sư Tử tiết chế cái tôi, Bọ Cạp thẳng thắn nói ra vấn đề

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tuần đầu tháng 4 đặt nhóm cung giữa vòng hoàng đạo vào trạng thái vừa có cơ hội thể hiện, vừa cần điều chỉnh cách tiếp cận để tránh những va chạm không cần thiết trong công việc và các mối quan hệ.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tuần mới mang đến cho Sư Tử nhiều cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, đặc biệt trong môi trường làm việc đòi hỏi sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao. Chòm sao này dễ trở thành tâm điểm nhờ khả năng dẫn dắt và đưa ra quyết định nhanh. Tuy nhiên, việc quá đề cao cái tôi có thể khiến bạn gặp khó khăn trong phối hợp, nhất là khi làm việc nhóm.

Chuyện tình cảm diễn ra tương đối ổn định, nhưng cần tránh phản ứng nóng nảy trong giao tiếp. Khi biết tiết chế tham vọng và điều chỉnh cách thể hiện, Sư Tử sẽ giữ được vị thế tích cực trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ có một tuần làm việc với cường độ khá cao khi khối lượng nhiệm vụ tăng lên, đặc biệt là những công việc yêu cầu độ chính xác và chi tiết. Đây là lợi thế giúp chòm sao này duy trì hiệu quả, tuy nhiên, việc quá chú trọng tiểu tiết có thể khiến tiến độ bị chậm hoặc tạo áp lực không cần thiết. Trong học tập, Xử Nữ sẽ đạt kết quả tốt nếu biết phân bổ thời gian hợp lý, tránh dồn việc vào giai đoạn cuối.

Sức khỏe là yếu tố cần được lưu ý trong tuần này. Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa hoặc giấc ngủ. Việc xây dựng thói quen sinh hoạt ổn định sẽ giúp cải thiện đáng kể.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Tuần này đặt Thiên Bình trước một số lựa chọn quan trọng liên quan đến công việc hoặc định hướng cá nhân. Bạn có khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều, nhưng nếu kéo dài thời gian cân nhắc, cơ hội có thể trôi qua. Trong môi trường làm việc, Thiên Bình phát huy tốt khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ, tuy nhiên, cần quyết đoán hơn khi đưa ra quyết định cuối cùng. Với người đang học tập, việc duy trì kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn tránh tình trạng học dàn trải.

Các mối quan hệ diễn ra hài hòa nhưng cần sự minh bạch trong giao tiếp. Khi chủ động bày tỏ quan điểm, Thiên Bình sẽ tránh được những hiểu lầm không đáng có. Đây là tuần phù hợp để bạn rèn luyện sự dứt khoát.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp bước vào tuần mới với xu hướng tập trung vào chiều sâu thay vì thể hiện bề nổi. Trong công việc, bạn phù hợp với những nhiệm vụ đòi hỏi nghiên cứu, phân tích hoặc xử lý vấn đề phức tạp. Đây là giai đoạn chòm sao này có thể xây dựng lợi thế riêng nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Chuyện tình cảm trong tuần này tương đối ổn định, nhưng sự im lặng kéo dài có thể tạo khoảng cách. Khi chủ động chia sẻ và giảm bớt kiểm soát, Bọ Cạp sẽ duy trì được sự cân bằng tốt hơn trong các mối quan hệ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Horoscope #Tuần mới #Sư Tử #Bọ Cạp #Công việc #12 chòm sao

Xem thêm

Cùng chuyên mục