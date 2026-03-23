Horoscope 23/3 - 29/3: Nhân Mã tìm kiếm điều mới, Bảo Bình bảo vệ sự riêng tư

HHTO - Tuần cuối tháng 3 mang đến nhịp chậm hơn cho nhóm cung cuối vòng hoàng đạo, khi việc điều chỉnh năng lượng và duy trì sự ổn định trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã có xu hướng tìm kiếm sự mới mẻ trong tuần này, đặc biệt trong công việc. Bạn dễ nảy ra nhiều ý tưởng, nhưng nếu không cụ thể hóa kế hoạch, mọi thứ sẽ dừng lại ở mức ý tưởng. Đây là lúc cần tập trung vào một mục tiêu rõ ràng thay vì phân tán năng lượng. Với học tập, việc kết hợp lý thuyết với trải nghiệm thực tế sẽ giúp bạn tiếp thu nhanh hơn.

Tình cảm diễn ra nhẹ nhàng, không nhiều biến động. Nhân Mã sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi giữ được sự tự do nhưng vẫn có định hướng rõ ràng.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết duy trì sự ổn định trong tuần này, đặc biệt ở lĩnh vực công việc. Bạn không tìm kiếm bước tiến nhanh mà ưu tiên hoàn thành chắc chắn từng nhiệm vụ. Đây là giai đoạn phù hợp để củng cố nền tảng cho các kế hoạch dài hạn. Với học tập, sự kỷ luật tiếp tục là lợi thế giúp bạn giữ vững phong độ.

Về tình cảm, các mối quan hệ diễn ra ổn định, thiên về sự đồng hành hơn là cảm xúc mạnh. Tuần này, giữ nhịp đều và không tự gây áp lực sẽ giúp Ma Kết đi xa hơn.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình bước vào tuần mới với nhiều suy nghĩ đổi mới. Trong công việc, bạn có xu hướng tìm cách làm khác đi, nhưng cần cân nhắc tính thực tế trước khi hành động. Những ý tưởng sáng tạo sẽ phát huy hiệu quả nếu được triển khai đúng cách. Với học tập, tư duy độc lập giúp bạn tiếp thu nhanh, nhưng không nên bỏ qua những yêu cầu cơ bản.

Sức khỏe ổn định, nhưng tinh thần dễ bị ảnh hưởng nếu bạn suy nghĩ quá nhiều. Tình cảm duy trì ở mức hài hòa, đề cao sự tôn trọng không gian riêng. Tuần này, cân bằng giữa sáng tạo và thực tế sẽ giúp Bảo Bình giữ được sự ổn định.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư có xu hướng nhạy cảm hơn trong tuần này, đặc biệt trước những thay đổi nhỏ trong môi trường xung quanh. Trong công việc, bạn cần giữ sự tập trung để tránh bị cảm xúc chi phối. Việc chia nhỏ mục tiêu sẽ giúp kiểm soát tiến độ tốt hơn. Với học tập, khả năng sáng tạo là lợi thế, nhưng cần gắn với tính thực tế để đạt hiệu quả.

Tình cảm nhẹ nhàng, không có biến động lớn. Tuần này, chậm lại và lắng nghe bản thân sẽ giúp Song Ngư duy trì trạng thái ổn định.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo