Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Song Tử thích người diễn đạt tốt, Bọ Cạp rung động trước đối phương có IQ cao

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không phải ai cũng bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài hay sự hào nhoáng; với một số chòm sao, sự thông minh, khả năng suy nghĩ sâu sắc và cách nhìn nhận vấn đề mới là điều tạo nên sức hút mạnh mẽ.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử là chòm sao yêu thích giao tiếp và luôn tò mò về thế giới xung quanh. Với họ, một cuộc trò chuyện thú vị có thể nhanh chóng tạo nên sự kết nối đặc biệt. Họ thường bị thu hút bởi những người có khả năng diễn đạt tốt, biết chia sẻ quan điểm và mang đến những góc nhìn mới.

Đối với Song Tử, trí tuệ không chỉ nằm ở kiến thức mà còn thể hiện qua cách suy nghĩ linh hoạt và khả năng phản biện. Khi gặp một người có thể khiến họ cảm thấy hứng thú trong từng cuộc trò chuyện, chòm sao này dễ nảy sinh cảm tình. Tuy nhiên, Song Tử cũng cần sự cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc để mối quan hệ phát triển bền vững.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ là chòm sao coi trọng sự logic và tính thực tế. Những người thuộc cung này thường đánh giá cao những cá nhân có suy nghĩ rõ ràng, biết phân tích vấn đề và đưa ra quyết định hợp lý. Chính vì vậy, họ dễ bị thu hút bởi những người có tư duy sắc sảo và phong cách làm việc nghiêm túc.

Trong các cuộc trò chuyện, Xử Nữ thường chú ý đến cách đối phương trình bày quan điểm và cách họ nhìn nhận vấn đề. Một người có khả năng suy nghĩ sâu sắc và biết cách giải quyết tình huống một cách khéo léo dễ tạo ấn tượng mạnh với chòm sao này.

Tuy nhiên, Xử Nữ đôi khi cũng đặt tiêu chuẩn khá cao khi lựa chọn người đồng hành. Khi biết cởi mở hơn và cho bản thân thời gian tìm hiểu đối phương, họ sẽ dễ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa và ổn định.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Bọ Cạp thường bị thu hút bởi những người có chiều sâu trong suy nghĩ. Những cá nhân có suy nghĩ độc lập và dám bày tỏ quan điểm riêng thường khiến Bọ Cạp cảm thấy hứng thú.

Trong mối quan hệ, chòm sao này thường tìm kiếm sự kết nối về mặt tinh thần. Một cuộc trò chuyện sâu sắc đôi khi có thể khiến họ chú ý nhiều hơn so với những yếu tố bề ngoài. Chính vì vậy, những người thông minh và có khả năng thấu hiểu người khác thường dễ gây ấn tượng với Bọ Cạp. Dù vậy, chòm sao này cũng cần học cách mở lòng hơn để mối quan hệ có thể phát triển tự nhiên thay vì quá dè dặt.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình là chòm sao nổi tiếng với tư duy sáng tạo và khác biệt. Những người thuộc cung này thường bị thu hút bởi những cá nhân có ý tưởng mới mẻ, cách nhìn độc đáo về thế giới và khả năng suy nghĩ vượt ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc.

Đối với Bảo Bình, trí tuệ gắn liền với sự sáng tạo và tinh thần khám phá. Một người có thể mang đến những câu chuyện thú vị, những quan điểm mới lạ về cuộc sống sẽ dễ khiến chòm sao này cảm thấy đồng điệu.

Trong các mối quan hệ, Bảo Bình thường tìm kiếm sự kết nối về mặt tư duy. Khi gặp một người có cùng sự tò mò và khát khao khám phá, họ dễ cảm thấy mối quan hệ trở nên đặc biệt hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

