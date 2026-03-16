Horoscope 16/3 - 22/3: Sư Tử không ngại cạnh tranh, Thiên Bình cần tìm lại sự cân bằng

HHTO - Tuần mới mang đến nhiều chuyển động đáng chú ý cho các chòm sao giữa vòng hoàng đạo. Sư Tử có cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, trong khi Xử Nữ tập trung hoàn thiện kế hoạch còn dang dở.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tuần mới mở ra nhiều cơ hội để Sư Tử thể hiện năng lực cá nhân trong công việc. Năng lượng tích cực giúp chòm sao này trở nên chủ động hơn khi đối mặt với các nhiệm vụ mới. Những dự án cần sự sáng tạo hoặc khả năng dẫn dắt có thể giúp Sư Tử gây ấn tượng với cấp trên và đồng nghiệp. Tuy vậy, việc quá tự tin đôi khi khiến bạn bỏ qua những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng.

Trong môi trường làm việc, chàng trai hoặc cô gái thuộc cung Lửa này có xu hướng trở thành trung tâm của các cuộc thảo luận. Nếu biết kết hợp sự tự tin với khả năng lắng nghe, Sư Tử sẽ nhận được sự ủng hộ từ tập thể. Với những người đang học tập, đây là tuần thích hợp để thử sức với những mục tiêu mới hoặc tham gia các hoạt động mang tính cạnh tranh.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ bước vào tuần mới với xu hướng tập trung cao độ vào việc tổ chức và hoàn thiện kế hoạch cá nhân. Chòm sao này có thể dành nhiều thời gian để rà soát lại những mục tiêu đang theo đuổi, từ đó điều chỉnh phương pháp làm việc sao cho hiệu quả hơn.

Trong công việc, sự cẩn thận và khả năng phân tích giúp Xử Nữ giải quyết tốt những nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao. Đây là giai đoạn phù hợp để hoàn thiện các dự án đang trong giai đoạn cuối hoặc xử lý những chi tiết còn tồn đọng. Tuy nhiên, bạn cũng nên tránh việc đặt ra tiêu chuẩn quá khắt khe cho bản thân.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Thiên Bình bước vào tuần này với nhiều suy nghĩ liên quan đến sự cân bằng trong cuộc sống. Bạn có thể cảm thấy mình đang phải xử lý khá nhiều vấn đề cùng lúc, từ công việc đến các mối quan hệ cá nhân. Điều quan trọng là Thiên Bình cần sắp xếp lại thứ tự ưu tiên.

Trong môi trường làm việc, khả năng ngoại giao và giao tiếp khéo léo giúp bạn xử lý tốt những tình huống phức tạp. Thiên Bình thường đóng vai trò trung gian trong các cuộc thảo luận, giúp mọi người tìm được tiếng nói chung. Tuy vậy, bạn cũng nên dành thời gian tập trung vào nhiệm vụ của riêng mình.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Tuần mới mang đến cho Bọ Cạp nhiều suy nghĩ sâu sắc về mục tiêu cá nhân. Bạn có xu hướng nhìn lại những kế hoạch đã thực hiện trong thời gian qua để đánh giá mức độ hiệu quả. Đây là thời điểm thích hợp để điều chỉnh chiến lược nếu cảm thấy cần thiết.

Trong công việc, Bọ Cạp thể hiện sự tập trung và kiên trì đáng kể. Khả năng quan sát giúp bạn nhận ra những chi tiết mà người khác dễ bỏ qua. Điều này có thể giúp giải quyết một số vấn đề quan trọng trong dự án hiện tại. Tuy nhiên, bạn cũng nên tránh làm việc quá căng thẳng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo