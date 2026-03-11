Tarot tuần này: Nhân Mã tài chính khấm khá, Bảo Bình cẩn trọng với tin đồn

HHTO - Cùng lật mở những lá bài trà và Tarot để xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những giai đoạn ngập tràn niềm vui, cung nào mạnh dạn đối diện với những khó khăn, thách thức nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình đang có những cơ hội cộng tác tốt, gặp được những người có chung chí hướng trong tuần này. Đây cũng là thời điểm Thiên Bình đang “thai nghén” cho những kế hoạch, dự định, ấp ủ những ý tưởng, tầm nhìn, sáng kiến, chiến dịch nào đó.

Thiên Bình sẽ nhận được nhiều sự thuận lợi, với điều kiện kế hoạch cần có sự đầu tư, chắc chắn và không nên làm điều gì đó quá mạo hiểm. Một trong số mối quan hệ hợp tác công việc hoặc tình cảm trong tuần này có thể liên quan đến một đối tượng nam.

Thiên Yết

Thiên Yết có thể có những tư duy sáng suốt, những ý tưởng mới, cùng với một trạng thái tinh thần minh mẫn, tỉnh táo trong tuần này. Đây là trạng thái rất tốt để làm việc, học tập, đặc biệt là thời gian để lên kế hoạch cho những dự định trong cuộc sống. Thay vì theo đuổi quá nhiều mục tiêu cùng một lúc và cạn kiệt năng lượng, Thiên Yết nên xác định trọng tâm và dồn mũi nhọn cho mục tiêu đó. Sự chăm chỉ, kế hoạch kỹ lưỡng của Thiên Yết sẽ được đền đáp.

Thiên Yết cũng có khả năng ở trong một tình huống khá nhạy cảm, cần khéo léo, rõ ràng trong giao tiếp, cư xử để đảm bảo bản thân không phải khó xử.

Nhân Mã

Nhân Mã đang ở trong giai đoạn tài chính khấm khá, có của ăn của để. Dường như về vấn đề tích lũy hoặc chi tiêu ở trong tuần này, đây không phải là điều mà Nhân Mã đáng phải lo. Tuy nhiên công việc có khả năng vẫn bộn bề và Nhân Mã cần xoay sở khá nhiều để có thể xử lý hết việc này đến việc khác.

Một chướng ngại hoặc thử thách lớn nào đó đang được đặt ra trước mắt Nhân Mã, nhưng đây không phải là giai đoạn có thể đi qua trong nay mai. Nhân Mã cần kiên trì, nỗ lực nhiều hơn cho những bước đi chậm mà chắc.

Ma Kết

Ma Kết đang nhận được sự tăng trưởng, gia tăng trong nguồn thu nhập hoặc tổng tài chính. Đây cũng là giai đoạn Ma Kết khá tập trung cho công việc, chăm chỉ và nỗ lực cho sự thành công hoặc xây dựng nền móng vững chắc hơn cho tương lai.

Ma Kết sẽ cảm nhận rõ ràng nhất rằng sự an toàn, ấm áp, tình thương từ một gia đình sum vầy, hạnh phúc và đủ đầy sẽ là điều quan trọng nhất với Ma Kết. Ở một khía cạnh khác, đây cũng chính là động lực giúp Ma Kết nỗ lực nhiều hơn trong công việc và phát triển bản thân.

Bảo Bình

Bảo Bình đang nhận được những cơ hội hoặc thời điểm thuận lợi để bắt tay ngay vào việc hành động, thực thi, đưa một kế hoạch nào đó vào thực tế. Bảo Bình cũng sẽ nhận được động lực, nguồn cảm hứng, những ý tưởng sáng tạo đủ mạnh mẽ và bùng nổ, đầy tiềm năng vào giai đoạn tuần này.

Về tài chính, Bảo Bình cũng ở trong giai đoạn khấm khá và đủ đầy. Ngoài ra, Bảo Bình cũng nên cẩn thận với những đối tượng đang kháo nhau, đồn đoán về chuyện của Bảo Bình đằng sau lưng, đặc biệt có thể là những điều mà Bảo Bình muốn giấu riêng chứ không chia sẻ cho ai biết.

Song Ngư

Song Ngư có thể đang hơi lưỡng lự, phân vân, chần chừ đưa ra quyết định nào đó trong tuần này. Đôi khi Song Ngư có thể muốn trì hoãn đến hết sức có thể và không đưa ra bất kỳ động thái nào để phản ứng. Song Ngư có thể kỹ lưỡng, nhưng đôi khi đừng im lặng quá lâu.

Một vài cơ hội, khả năng nhận được sự giúp đỡ, chỉ dạy tận tình từ một ai đó sẽ xuất hiện. Người này có khả năng nâng đỡ, giúp Song Ngư đi qua giai đoạn khó khăn, nhất là nếu Song Ngư mới “chân ướt chân ráo” bước vào lĩnh vực này. Song Ngư có tiềm năng vượt qua trở ngại và đạt được thành công ở cuối con đường.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo