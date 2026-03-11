Tarot tuần này: Cự Giải muốn đi chơi đổi gió, Xử Nữ cẩn thận rơi vào “ảo ảnh”

HHTO - Hãy cùng khám phá xem “thông điệp vũ trụ” đang gửi những tín hiệu gì, cung nào đang nhận lời nhắc cần thể hiện sức mạnh bản thân, cung nào đang được tín hiệu tình yêu gọi tên qua những lá bài Tarot và bài trà nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương tuần này đứng trước những cơ hội thay đổi, sự lựa chọn hoặc hướng đi khác biệt. Nếu Bạch Dương đang cảm thấy trì trệ, tin tốt là mọi thứ đang rục rịch thay đổi và sẽ không còn giậm chân tại chỗ như tình huống hiện tại nữa. Những sự lựa chọn sẽ đến trong tuần cũng bao gồm những cơ hội hòa giải, làm hòa, giải quyết vấn đề đã tồn tại trước đó.

Ngoài ra, Bạch Dương cũng đón nhận những tin tức tốt xoay quanh câu chuyện tình cảm. Bạch Dương độc thân có khả năng gặp được đối tượng tình cảm. Những cặp đôi cũng có được nhiều sự quan tâm chăm sóc, gắn kết và trở nên sâu đậm.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có khả năng nhận được vị trí công việc mới hoặc đảm nhận một trách nhiệm nào đó trong tuần này. Kim Ngưu nên bắt đầu dự tính những bước đi, kế hoạch cho chặng đường mới của bản thân, cân nhắc đưa ra những lựa chọn dựa trên tình hình mà bản thân quan sát được.

Việc cảm thấy thiếu hụt một khía cạnh nào đó trong đời sống, cảm thấy trống rỗng có thể khiến Kim Ngưu chùn bước và thiếu động lực trong việc ra quyết định. Ngoài ra, một số Kim Ngưu có thể cảm thấy có khoảng cách hoặc bị chia rẽ trong mối quan hệ gia đình hoặc bạn bè.

Song Tử

Tuần này Song Tử bắt đầu nhìn nhận vấn đề với góc nhìn tỉnh táo hơn, xác định những mục tiêu mới và tập trung để đạt được mục tiêu của mình. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, Song Tử cũng có nhiều thời gian để vừa chiêm nghiệm những bài học cũ và vừa tập trung cho cho những khía cạnh mới.

Một số điều trong cuộc sống hiện tại có thể khiến Song Tử cảm thấy nhàm chán, đi vào lối mòn hoặc thất vọng, không hài lòng. Song Tử nên sớm nhìn nhận và đưa ra hướng giải quyết.

Cự Giải

Cự Giải có thể đang ở trong giai đoạn tài chính hơi eo hẹp nên không muốn chi tiêu hay vung tiền quá nhiều. Tuy nhiên, Cự Giải sẽ đón nhận những cơ hội mới, những khả năng, những con đường, hướng đi mới. Cự Giải có thể lưu ý nhiều hơn đến trực giác của bản thân cho những quyết định của mình.

Cự Giải cũng có khả năng còn đang chần chừ trước những thay đổi, hoặc hơi mệt mỏi nên muốn thu mình lại. Nhưng lời khuyên được đưa ra là Cự Giải cần ra ngoài chơi, tận hưởng nhiều hơn, cho phép bản thân thoải mái hơn, tìm thấy niềm vui, thoát khỏi những lo toan bề bộn.

Sư Tử

Sư Tử đang nhận được nhiều động lực, đam mê để thực hiện một điều gì đó, dù ở khía cạnh tình cảm hay công việc. Trái với mọi khi, có thể Sư Tử cũng có xu hướng nỗ lực trong âm thầm, hoặc không để tâm đến sự đánh giá của người khác cho lắm, khi bản thân đã tìm được mục tiêu mình muốn thực hiện.

Một vài Sư Tử sẽ đón nhận tin vui về khía cạnh tình cảm, ví dụ chính thức yêu đương, đính hôn hoặc kết hôn. Một vài Sư Tử khác có thể đạt được thành tựu trong công việc hoặc kinh doanh. Cơ hội về tiền bạc, tài chính cũng đang mở ra, nhưng vẫn còn chờ Sư Tử nỗ lực hơn một chút để tìm thấy nó.

Xử Nữ

Xử Nữ sẽ sớm nhận được một thông báo, thông tin chính thức về một sự kiện hoặc một điều gì đó sẽ xảy ra trong cuộc sống. Thông báo này có thể là điều mà Xử Nữ đang chờ đợi hoặc lo sợ, nhưng đây có thể là tin tức đủ lớn để ảnh hưởng tới Xử Nữ.

Một vài Xử Nữ có thể cảm nhận được sự ngọt ngào, lãng mạn trong cuộc sống, bất kể hiện tại bạn đang có đối tượng tình cảm hay là độc thân. Ngoài ra, Xử Nữ cũng nên cẩn thận với những gì do bản thân vẽ ra, thêu dệt nên trong tâm trí. Đây có thể chỉ là ảo ảnh mà thôi, hãy đối diện với sự thật.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo