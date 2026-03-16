Horoscope 16/3 - 22/3: Bạch Dương tránh nóng vội, Cự Giải tập trung cho cảm xúc

HHTO - Tuần 16/3 - 22/3 mang đến nhiều chuyển động đáng chú ý cho các chòm sao đầu vòng hoàng đạo. Trong khi Bạch Dương bước vào giai đoạn tràn đầy năng lượng để thúc đẩy kế hoạch cá nhân thì Song Tử có cơ hội mở rộng các mối quan hệ công việc.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần mới mở ra khá nhiều động lực cho Bạch Dương khi chòm sao này cảm thấy mình sẵn sàng bắt tay vào những kế hoạch mới. Tinh thần chủ động giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội trong công việc, đặc biệt là những nhiệm vụ cần sự quyết đoán và khả năng dẫn dắt. Tuy vậy, việc quá nóng vội đôi khi khiến Bạch Dương bỏ qua một số chi tiết quan trọng. Chỉ cần dành thêm thời gian cân nhắc, bạn sẽ tránh được những sai sót không đáng có.

Trong môi trường làm việc, bạn có xu hướng thể hiện vai trò trung tâm trong các cuộc thảo luận hoặc dự án nhóm. Đồng nghiệp đánh giá cao sự nhiệt tình của chàng trai, cô gái thuộc cung Lửa này, nhưng việc lắng nghe ý kiến từ người khác sẽ giúp kết quả chung tốt hơn.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần mới với tâm thế khá thực tế và ổn định. Chòm sao này có xu hướng tập trung vào những mục tiêu dài hạn thay vì những thay đổi mang tính bốc đồng. Trong công việc, sự kiên trì và khả năng tổ chức tốt giúp bạn duy trì tiến độ ổn định. Đây là giai đoạn thích hợp để hoàn thiện các kế hoạch đã khởi động trước đó.

Tài chính của Kim Ngưu trong tuần khá khả quan. Một vài cơ hội tăng thu nhập nhỏ có thể xuất hiện thông qua công việc phụ hoặc những dự án cá nhân. Tuy nhiên, bạn vẫn nên duy trì thói quen chi tiêu hợp lý để đảm bảo sự ổn định lâu dài.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử bước vào tuần mới với nhiều cơ hội liên quan đến giao tiếp và mở rộng các mối quan hệ. Khả năng linh hoạt giúp bạn dễ dàng thích nghi với những thay đổi trong công việc. Đây là thời điểm thuận lợi để tham gia các dự án cần trao đổi ý tưởng hoặc làm việc nhóm.

Chuyện tình cảm mang màu sắc khá nhẹ nhàng. Người độc thân dễ có những cuộc trò chuyện thú vị với người mới quen. Tuy vậy, Song Tử nên dành thời gian tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Tuần này khiến Cự Giải dành nhiều thời gian hơn cho những vấn đề liên quan đến gia đình và cảm xúc cá nhân. Chòm sao này có xu hướng tìm kiếm sự ổn định và an toàn trong các mối quan hệ. Đây là thời điểm tốt để bạn củng cố những kết nối quan trọng.

Chuyện tình cảm mang lại cảm giác ấm áp. Những cặp đôi có thể dành nhiều thời gian quan tâm và chia sẻ với nhau. Người độc thân lại có xu hướng tìm kiếm sự gắn kết sâu sắc hơn thay vì những mối quan hệ thoáng qua.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo