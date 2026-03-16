Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Horoscope 16/3 - 22/3: Bạch Dương tránh nóng vội, Cự Giải tập trung cho cảm xúc

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tuần 16/3 - 22/3 mang đến nhiều chuyển động đáng chú ý cho các chòm sao đầu vòng hoàng đạo. Trong khi Bạch Dương bước vào giai đoạn tràn đầy năng lượng để thúc đẩy kế hoạch cá nhân thì Song Tử có cơ hội mở rộng các mối quan hệ công việc.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

d4d1447e9ca10e013e490d4ca0b8e2b6.jpg

Tuần mới mở ra khá nhiều động lực cho Bạch Dương khi chòm sao này cảm thấy mình sẵn sàng bắt tay vào những kế hoạch mới. Tinh thần chủ động giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội trong công việc, đặc biệt là những nhiệm vụ cần sự quyết đoán và khả năng dẫn dắt. Tuy vậy, việc quá nóng vội đôi khi khiến Bạch Dương bỏ qua một số chi tiết quan trọng. Chỉ cần dành thêm thời gian cân nhắc, bạn sẽ tránh được những sai sót không đáng có.

Trong môi trường làm việc, bạn có xu hướng thể hiện vai trò trung tâm trong các cuộc thảo luận hoặc dự án nhóm. Đồng nghiệp đánh giá cao sự nhiệt tình của chàng trai, cô gái thuộc cung Lửa này, nhưng việc lắng nghe ý kiến từ người khác sẽ giúp kết quả chung tốt hơn.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần mới với tâm thế khá thực tế và ổn định. Chòm sao này có xu hướng tập trung vào những mục tiêu dài hạn thay vì những thay đổi mang tính bốc đồng. Trong công việc, sự kiên trì và khả năng tổ chức tốt giúp bạn duy trì tiến độ ổn định. Đây là giai đoạn thích hợp để hoàn thiện các kế hoạch đã khởi động trước đó.

Tài chính của Kim Ngưu trong tuần khá khả quan. Một vài cơ hội tăng thu nhập nhỏ có thể xuất hiện thông qua công việc phụ hoặc những dự án cá nhân. Tuy nhiên, bạn vẫn nên duy trì thói quen chi tiêu hợp lý để đảm bảo sự ổn định lâu dài.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử bước vào tuần mới với nhiều cơ hội liên quan đến giao tiếp và mở rộng các mối quan hệ. Khả năng linh hoạt giúp bạn dễ dàng thích nghi với những thay đổi trong công việc. Đây là thời điểm thuận lợi để tham gia các dự án cần trao đổi ý tưởng hoặc làm việc nhóm.

Chuyện tình cảm mang màu sắc khá nhẹ nhàng. Người độc thân dễ có những cuộc trò chuyện thú vị với người mới quen. Tuy vậy, Song Tử nên dành thời gian tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Tuần này khiến Cự Giải dành nhiều thời gian hơn cho những vấn đề liên quan đến gia đình và cảm xúc cá nhân. Chòm sao này có xu hướng tìm kiếm sự ổn định và an toàn trong các mối quan hệ. Đây là thời điểm tốt để bạn củng cố những kết nối quan trọng.

Chuyện tình cảm mang lại cảm giác ấm áp. Những cặp đôi có thể dành nhiều thời gian quan tâm và chia sẻ với nhau. Người độc thân lại có xu hướng tìm kiếm sự gắn kết sâu sắc hơn thay vì những mối quan hệ thoáng qua.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

123.jpg
#horoscope #12 chòm sao #12 cung hoàng đạo #tuần mới #chiêm tinh tuần

Xem thêm

Cùng chuyên mục