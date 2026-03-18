Tarot tuần này: Kim Ngưu cẩn thận ăn "bánh vẽ", Cự Giải có nhân duyên mới

HHTO - Hãy cùng khám phá xem “thông điệp vũ trụ” đang gửi những tín hiệu gì, cung Hoàng đạo nào đang nhận lời nhắc cần thể hiện sức mạnh bản thân, cung nào đang được tín hiệu tình yêu gọi tên nhé!

Bạch Dương

Tài chính của Bạch Dương đang ở trong giai đoạn phát triển tốt. Bạch Dương có thể bắt đầu một hành trình mới, một giai đoạn mới, thử một điều chưa từng làm trước đây... trong tuần này. Ví dụ bắt đầu đi làm, khởi động một khóa học mới, bắt đầu một môn thể thao mới…

Bạch Dương có thể sẽ có một chuyến du lịch ngắn ngày đến một nơi mà mình chưa từng đặt chân tới. Đây có thể là một kỳ nghỉ, một giai đoạn mà Bạch Dương tự thưởng cho bản thân; tận hưởng không khí lễ hội, vui chơi; nghỉ ngơi, tránh xa khỏi những bận rộn. Tuy nhiên Bạch Dương có thể không tránh khỏi việc đụng độ với một ai đó áp đặt, kiêu kỳ, cậy thế, tự coi mình hơn người. Bạch Dương không nên gây sự trực tiếp với đối tượng này.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có khả năng gặt hái được nhiều thành công, thành tựu, mở rộng nhiều mối quan hệ, học tập được nhiều kỹ năng mới trong giai đoạn này. Kim Ngưu có thể có một chuyến đi mang lại nhiều ý nghĩa, có thể nói là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Kim Ngưu cũng có nhiều sự tự tin khi bắt đầu một công việc hay một điều gì đó, đặc biệt là tin ở tài năng, kĩ năng của bản thân. Tuy nhiên Kim Ngưu cũng nên cẩn thận việc mình mang ảo tưởng, hoặc tin vậy nhưng cuối cùng không phải vậy, cũng nên tránh những người hay cho bạn ăn “bánh vẽ” trong giai đoạn này.

Song Tử

Tuần này Song Tử đang đi đúng đường, hướng tới thành công. Tuy nhiên khả năng Song Tử vẫn có chút lưu luyến với những ngày tháng êm đẹp cũ, chưa mạnh dạn lắm để thoát khỏi vùng an toàn. Song Tử cũng có khả năng lo lắng, hơi bất an về bản thân hơn mọi khi và sợ rằng mọi người sẽ phản đối, chống lại mình. Hiện tại có thể hơi khó khăn, căng thẳng và khắc nghiệt nhưng Song Tử đang đi đúng hướng và hãy đảm bảo mình có thể giữ tinh thần này để vượt qua.

Giai đoạn này Song Tử có khả năng kết thân lại với những mối quan hệ cũ, đôi khi là hợp tác với những người đã quen biết, có những sự tin tưởng nhất định. Một vài Song Tử có khả năng quay lại, liên lạc lại với người yêu cũ, đối tượng tìm hiểu trước đây.

Cự Giải

Cự Giải đang leo lên những nấc thang mới của sự thành công, chậm và chắc. Cự Giải có khả năng cũng đang hài lòng với tiến độ này hiện tại. Những gì bạn đang làm bây giờ chính là việc đầu tư cho một nền tảng vững chắc hơn trong tương lai. Một ai đó sắp bước vào cuộc đời của Cự Giải. Đây có thể là đồng nghiệp mới, đối tượng mới. Một vị trí nào đó đã trống lâu nay sắp có người lấp đầy.

Giai đoạn này Cự Giải cũng nên ý thức rằng mình nên cởi mở hơn với những chỉ trích hoặc lời góp ý đôi khi hơi khó nghe, nhưng xét về mặt khía cạnh thực tế, nó đúng và cần cho Cự Giải.

Sư Tử

Sư Tử có thể sẽ có khá nhiều cảm xúc trong tuần này. Nhiều cung bậc cảm xúc đan xen sẽ khiến Sư Tử trải nghiệm qua khá nhiều khía cạnh. Sư Tử có khả năng nhận được lời khen, tán dương từ một ai đó. Khả năng cũng có đối tượng nào đó thích thầm Sư Tử chẳng hạn.

Sư Tử có thể sẽ thích quan tâm đến mọi người nhiều hơn mọi khi, trở thành người lắng nghe, thông cảm, chia sẻ và giãi bày với mọi người. Hầu hết trong tuần này thời gian trôi qua khá êm ả, Sư Tử có nhiều thời gian để tận hưởng cảm giác thoải mái.



Xử Nữ

Xử Nữ có thể cảm thấy hơi thất vọng, buồn bã về một chuyện gì đó xảy ra không như ý muốn. Hoặc một tin tức gây nản lòng nào đó dành cho cả gia đình. Thực ra Xử Nữ đang đi đúng mục tiêu, định hướng mà bạn đã đề ra. Nhưng góc nhìn ở hiện tại có thể đang hơi xoáy sâu vào vấn đề tiêu cực.

Xử Nữ nên cẩn trọng hơn với những ai đó có xu hướng rình rập, gây khó dễ cho bạn đằng sau lưng. Những khó khăn có thể đến trong tuần này, nhưng đừng quên là bạn luôn có cơ hội thay đổi, phục dựng lại nó thay vì quá quan trọng chuyện được mất.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo