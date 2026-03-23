Horoscope 23/3 - 29/3: Bạch Dương năng lượng dồi dào, Cự Giải giữ thế an toàn

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
HHTO - Tuần cuối tháng 3 mở ra nhịp vận động nhanh cho nhóm cung đầu, khi cơ hội và áp lực xuất hiện song song, đòi hỏi sự chủ động nhưng không vội vàng.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Bạch Dương bước vào tuần mới với năng lượng dồi dào, đặc biệt trong công việc. Bạn có xu hướng chủ động nắm quyền kiểm soát, xử lý nhanh các nhiệm vụ tồn đọng. Tuy nhiên, việc quá nóng vội có thể khiến sai sót nhỏ xuất hiện. Với học tập, đây là thời điểm phù hợp để tăng tốc ôn luyện, miễn là bạn có kế hoạch rõ ràng.

Về tình cảm, các mối quan hệ duy trì ở mức bình ổn, không có biến động lớn. Lời khuyên cho chòm sao này là giữ nhịp làm việc đều đặn, tránh “đốt sức” quá sớm.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu duy trì phong cách quen thuộc: chậm nhưng chắc. Công việc tuần này không có đột phá lớn nhưng ổn định nếu bạn bám sát kế hoạch. Những lĩnh vực cần sự kiên trì sẽ mang lại kết quả tốt. Trong học tập, việc giữ kỷ luật sẽ giúp bạn không bị dồn áp lực về cuối tuần.

Về tình cảm, Kim Ngưu thiên về sự an toàn, các mối quan hệ không có nhiều biến động. Tuần này, sự kiên nhẫn chính là lợi thế giúp bạn giữ vững phong độ.

Song Tử (21/5 - 20/6)

Song Tử có tuần bận rộn khi lượng thông tin và công việc tăng lên. Bạn dễ tham gia nhiều đầu việc cùng lúc, nhưng nếu thiếu sắp xếp, hiệu quả sẽ giảm. Với học tập, phương pháp học nhóm hoặc trao đổi sẽ giúp bạn tiếp thu nhanh hơn.

Sức khỏe dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tinh thần, cần nghỉ ngơi hợp lý. Tình cảm ổn định nếu bạn giữ sự rõ ràng trong giao tiếp. Lời khuyên cho Song Tử là ưu tiên chất lượng công việc thay vì ôm đồm quá nhiều.

Cự Giải (21/6 - 22/7)

Cự Giải có xu hướng làm chậm lại để đảm bảo sự chắc chắn. Trong công việc, bạn tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng hơn là mở rộng kế hoạch mới. Với học tập, đây là giai đoạn phù hợp để củng cố kiến thức nền.

Sức khỏe phụ thuộc nhiều vào tâm lý, cần giữ tinh thần ổn định. Về tình cảm, các mối quan hệ duy trì ở trạng thái nhẹ nhàng, không có xung đột lớn. Tuần này, Cự Giải nên ưu tiên sự cân bằng thay vì chạy theo tốc độ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

