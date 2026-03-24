Tarot tuần này: Cự Giải dễ đa sầu đa cảm, Sư Tử nên hợp tác với người khác

HHTO - Tuần mới mở ra những chuyển động thú vị trong cả tình cảm lẫn công việc cho các cung Hoàng đạo. Qua góc nhìn của Tarot và bài trà, những tín hiệu từ “vũ trụ” đang dần hé lộ. Cùng khám phá xem năng lượng nào đang dành cho bạn tuần này nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương tuần này đón nhận nhiều sự thuận lợi. Một mong muốn nào đó mà Bạch Dương ấp ủ có thể sẽ thành công, trở thành sự thật. Nhưng đây cũng không hẳn là những kết quả “từ trên trời rơi xuống”, thành công này bắt nguồn từ việc Bạch Dương đã khéo léo, nỗ lực, bỏ công sức ra.

Bạch Dương đang khá chủ động, tập trung để mở rộng hoặc bắt đầu lấn sân sang những mảng công việc nào đó mà mình có thể làm được. Điều này có thể mang lại cho Bạch Dương thêm nhiều điều mới mẻ, đôi khi có thể là những mối quan hệ mới. Sự máu lửa và liều lĩnh có thể đem lại những thành công ngoài mong đợi, nhưng Bạch Dương cũng nên cẩn thận với những bí mật, dù là bí mật bản thân muốn giấu hay là điều mà bản thân chưa biết.

Kim Ngưu

Những khởi đầu mới, dự định mới, tâm thế sẵn sàng cho những điều mới đang đến với Kim Ngưu trong tuần này. Một vài cơ hội, con đường hoặc mối quan hệ tình cảm mới sẽ mở ra mà có thể Kim Ngưu đang khá háo hức với điều đó. Tuy nhiên Kim Ngưu cần cẩn thận hơn một chút, nhất là khi bản thân không có nhiều kinh nghiệm hoặc vì ham muốn nhất thời dẫn dắt.

Một vài điều mà Kim Ngưu đang rất mong chờ có khả năng sẽ hoàn thiện, được tác thành. Nhưng bên cạnh đó Kim Ngưu cũng nên lưu ý về những trường hợp bất khả kháng, ai đó có khả năng khiến Kim Ngưu phải làm điều mà bản thân không mong muốn, nhưng cũng khó mà từ chối được.

Song Tử

Tuần này Song Tử được khuyến khích dám làm điều bản thân muốn làm, đôi khi có thể vượt ra ngoài vùng an toàn của bản thân. Song Tử sẽ cảm nhận được rõ ràng sự thôi thúc đến từ bên trong, và trực giác sẽ giúp đỡ Song Tử rất nhiều trong giai đoạn này. Song Tử nên lắng nghe trực giác của bản thân.

Song Tử có khả năng âm thầm thực hiện điều mình muốn mà không kể trước hay thông báo cho bất kỳ ai. Sự kiên định âm thầm này cũng xuất phát từ việc Song Tử hiểu rõ bản thân mình muốn làm gì. Tiền bạc, tài chính hoặc những cơ hội thuận lợi đang đến với Song Tử. Đây là kết quả của những nỗ lực trong thời gian trước đó.

Cự Giải

Cự Giải có khả năng khá đa sầu đa cảm, dễ động lòng trắc ẩn nhiều hơn trong tuần này. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc đón nhận một vài tin tức không vui, dù là trong khía cạnh công việc hay là tình cảm. Tuy nhiên, sự nhạy cảm trong trường hợp này cũng có thể cảnh báo Cự Giải đang dễ bị tác động, dễ chạy theo cảm xúc nhiều hơn là nhìn thẳng sự thật đang hiện diện của vấn đề.

Cự Giải cũng sẽ nhận được một chỉ dẫn trực tiếp từ một ai đó, dự báo sớm cho Cự Giải biết về khả năng sự việc xảy ra trong tương lai gần. Cự Giải có thể lưu tâm nhiều hơn để chuẩn bị cho thời gian tới. Ngoài ra, trong những mối quan hệ trong tuần, có thể liên quan đến một người nam, người này có thể là người nước ngoài.

Sư Tử

Sư Tử có thể vướng vào một số tình huống khó khăn trong 7 ngày tới. Đây có thể là chuyện cũ chưa xử lý xong, cũng có thể là tình trạng trì trệ đã kéo dài được một khoảng thời gian. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, điều này cũng cảnh báo Sư Tử nên sớm giải quyết những khúc mắc trong tình huống hiện tại.

Sư Tử sẽ thấy mọi việc khó khăn sẽ sớm qua đi, nhất là khi Sư Tử có thể cùng hợp tác với những người khác. Tuy nhiên Sư Tử cũng nên cẩn thận, tránh phô trương tự mãn về bản thân cũng như cẩn trọng với ai đó đang có cái tôi cao, thích được chú ý.

Xử Nữ

Xử Nữ có thể ở trong một tình huống khá nhạy cảm, đòi hỏi xử lý câu chuyện một cách khéo léo. Đây có thể là một bài học đang được đặt ra với Xử Nữ, đòi hỏi sự xoay sở, cân bằng tốt trong công việc, tiền bạc hoặc là mối quan hệ tình cảm. Sau này khi nhìn lại, Xử Nữ có thể nhận ra mình đã trở nên sáng tỏ, thông thái, thấu đáo hơn rất nhiều khi trải qua bài học này.

Ngoài ra, có thể có một ai đó đang âm thầm ngưỡng mộ, đánh giá cao Xử Nữ. Một ai đó khác lại đang cố gắng chen chân vào giữa bạn và bạn bè của bạn hoặc muốn giành lấy thứ mà bạn cũng muốn. Hãy khéo léo giữ ranh giới cá nhân và nhìn ra bài học của bạn trong giai đoạn này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo