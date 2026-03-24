Tarot tuần này: Ma Kết loay hoay cân bằng cuộc sống, Song Ngư cảm thấy viên mãn

HHTO - Những chuyển động của vũ trụ trong tuần này đã rục rịch mở ra những thông tin mới, biến động mới trong chuyện tình cảm, tài chính và công việc. Cùng lật mở những lá bài trà và tarot để xem các cung Hoàng đạo đang được hướng dẫn để rẽ những lối đi nào nhé!

Thiên Bình

Thời cơ hành động đang mở ra với Thiên Bình. Đây chính là thời điểm thuận lợi để bạn có thể bắt tay ngay vào hành động, xử lý những vấn đề trong công việc hoặc tập trung vào những định hướng mới, học hỏi những điều mới trong cuộc sống. Thiên Bình có lẽ hơi rụt rè hoặc không dám mạo hiểm. Bạn đang lo mình đang có quá ít và lại quá cẩn trọng.

Lời nhắc ở đây là Thiên Bình không nên làm điều gì đó quá liều lĩnh; tuy nhiên, nên dũng cảm và gan dạ hơn. Một ai đó có thể sẽ rời đi khỏi cuộc sống của bạn. Đây có thể là một người đồng nghiệp hoặc mối quan hệ mà Thiên Bình có.

Thiên Yết

Thiên Yết được nhắc nhở tập trung xử lý những vấn đề công việc tồn đọng. Đây là thời điểm bạn nên tập trung cho công việc, sự nghiệp thay vì những mối bận tâm khác. Thiên Yết sẽ gặp được những mối nhân duyên phù hợp, những người có cùng chung chí hướng. Bạn nên bắt tay cùng hợp tác và xây dựng.

Ngoài ra, Thiên Yết cũng nên suy xét nhiều hơn đến việc xây dựng những nền tảng, nỗ lực cho thành tựu trong tương lai. Thành công lớn không thể đến trong ngày một ngày hai, vì vậy Thiên Yết cần kiên trì và nỗ lực, cố gắng đặt từng viên gạch nền móng để cho tương lai được trở nên vững chắc. Tuần này Thiên Yết sẽ có những vấn đề liên quan đến mẹ, sếp nữ hoặc một người phụ nữ trung niên nào đó.

Nhân Mã

Nhân Mã tuần này có thể đang hứng chịu hoặc cố gắng gồng gánh những áp lực, có thể là công việc hoặc gánh nặng lớn về mặt tinh thần. Có thể liên quan đến tin tức sẽ nhận được về một kế hoạch không thành công, không như dự định. Tuy nhiên, khi mọi chuyện dường như đổ bể, Nhân Mã lại học được cách buông xuống những áp lực đang mang theo.

Bên cạnh đó, Nhân Mã cũng có thể nhận được một tin tức tốt khác liên quan đến công việc hoặc đảm nhiệm một vị trí, vai trò khác trong cuộc sống. Điều này rất đáng ăn mừng và Nhân Mã có thể tận hưởng những niềm vui từ những bữa tiệc.

Ma Kết

Một vấn đề lục đục nào đó trong gia đình, họ hàng hoặc những mối quan hệ thân thiết có thể xảy ra với Ma Kết. Vấn đề có thể liên quan đến tiền bạc hoặc một ai đó đang hơi ngột ngạt vì được bao bọc hoặc bị kiểm soát quá mức. Điều này có thể khiến Ma Kết cảm thấy hơi xa cách hoặc chạnh lòng.

Ở khía cạnh ngược lại Ma Kết cũng nên lưu tâm nhiều hơn đến gia đình hoặc cố gắng cân bằng lại “cán cân” đời sống của mình với những mối quan tâm, chi phối lớn. Ví dụ công việc, tiền bạc, sức khỏe, gia đình, tình cảm. Một lời khuyên dành cho Ma Kết có thể là cần chăm chút kỹ lưỡng cho những kế hoạch của mình trong giai đoạn này để đảm bảo nhận được thành công.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể sẽ có một bài học liên quan đến việc buông bỏ hoặc đối diện với nỗi sợ của bản thân. Thông qua việc nhìn nhận rằng bản thân đang làm chuyện bao đồng hoặc đối diện với câu chuyện một ai đó rời khỏi cuộc sống của mình hoặc một tình huống nào đó đã đến hồi chấm dứt.

Bảo Bình có thể cảm thấy căng thẳng quá mức, đề phòng hoặc bất an. Tuy nhiên khi vượt qua câu chuyện này, Bảo Bình nhận được cơ hội bắt đầu. Bảo Bình có thể di chuyển chỗ ở, làm công việc mới hoặc bắt đầu với một tâm thế mới để có thể tập trung vào việc sáng tạo, kiến tạo ra tương lai của bản thân.

Song Ngư

Song Ngư dường như sẽ cảm thấy bản thân đang sống trong giai đoạn tuyệt vời nhất suốt tuần này. Song Ngư nhận được nhiều cơ hội, tìm kiếm được chìa khóa vượt ra khó khăn hoặc nắm bắt được chìa khóa tiến đến những cơ hội mới. Tiền bạc và tài chính cũng đang đổ dồn về hướng của Song Ngư.

Song Ngư cảm thấy hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc với hiện tại. Những mối quan hệ hiện tại trong cuộc sống về mặt tình cảm cũng khiến Song Ngư cảm thấy trọn vẹn và được yêu thương, bền vững. Một ai đó xuất hiện và liên quan đến những câu chuyện trong tuần này có thể là một người phụ nữ lớn tuổi.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo