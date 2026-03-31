Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội sắp đón không khí lạnh: Nhiệt độ giảm ra sao, khi nào dễ có mưa dông?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tiết trời oi nóng ở Hà Nội sắp hết khi miền Bắc đón không khí lạnh hiếm có. Dự báo khi nào không khí lạnh về đến Hà Nội? Nhiệt độ ở Hà Nội giảm ra sao và khi nào dễ có mưa dông?

Thời tiết ở Hà Nội đang oi nóng, khiến nhiều người có cảm giác khá khó chịu, nặng đầu. Chiều nay, 31/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên đến 39 - 40oC, rất bí bức.

Nhưng đợt nóng lúc giao mùa mới chỉ thế thôi chứ không kéo dài, và từ khoảng chiều nay, một đợt không khí lạnh hiếm có sẽ về miền Bắc (gọi là hiếm có vì gần đây rất ít có không khí lạnh).

Dự báo gió mùa Đông Bắc sẽ về đến khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng trước tiên, rồi đến khoảng tối muộn sẽ về đến Hà Nội.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ giảm khá mạnh, đến trưa và chiều mai, 1/4, chỉ ở mức 30 - 31oC. Tất nhiên đây không phải là mức rét hay lạnh gì cả, nhưng cũng là mát hơn rất nhiều so với hôm nay và hôm qua rồi.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa mai, 1/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Có một điều cần lưu ý hơn cả nhiệt độ là các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì khi không khí lạnh "va chạm" với không khí nóng thì có thể gây ra mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật. Ở Hà Nội có thể có mưa dông vào khoảng tối nay, theo dự báo của mô hình ICON. Người dân nếu đang ở ngoài mà thấy mưa to, dông gió thì cần tìm chỗ trú, tránh ngay, không cố đi trên đường vì đây đều là những hiện tượng nguy hiểm, xảy ra nhanh.

Mô hình ICON dự báo Hà Nội mưa to vào tối nay, tuy nhiên một số mô hình khác không cho thấy như vậy nên mặc dù không chắc chắn (vì rất khó dự báo chính xác về mưa dông) nhưng đây là một khả năng cần lưu ý. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Không khí lạnh ở thời điểm này yếu nên dự báo sẽ tan ngay trong ngày mai và sau đó Hà Nội lại tăng nhiệt, có thể lại có nắng nóng, rồi sẽ lại có không khí lạnh yếu. Nói chung, thời tiết đang thay đổi liên tục nên người dân lưu ý theo dõi các bản tin để điều chỉnh các kế hoạch cho phù hợp, đỡ bị ảnh hưởng nhiều.

