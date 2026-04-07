Miền Bắc nắng nóng đặc biệt gay gắt đầu tháng 4: Có báo hiệu mùa bão đến sớm?

HHTO - Nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung đã có nắng nóng đặc biệt gay gắt ngay trong những ngày đầu tháng 4. Liệu điều này có là dấu hiệu mùa bão năm nay sẽ đến sớm, khi mà El Nino cũng được dự báo sẽ xuất hiện?

Mới là những ngày đầu tháng 4 mà nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung đã có nắng nóng đặc biệt gay gắt (là khi nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 39oC trở lên). Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua, 6/4, nhiệt độ thực đo cao nhất ở trạm Mai Châu (Phú Thọ) lên đến 39,3oC, Sông Mã (Sơn La) 39,6oC, Tây Hiếu (Nghệ An) 40,3oC…

Dự báo đợt nắng nóng này ở miền Bắc và miền Trung sẽ còn kéo dài, ít nhất là cả tuần này.

Hà Nội đang rất nóng, oi bức. Ảnh: TPO.

Vậy nắng nóng sớm như vậy có phải là dấu hiệu mùa bão năm nay cũng đến sớm không?

Theo trang AccuWeather và HKO (Đài Thiên văn Hong Kong, Trung Quốc), trong năm 2026, có khả năng El Nino sẽ xuất hiện, tác động đến thời tiết toàn cầu. Ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, vào những năm có El Nino thì hay xảy ra nắng nóng kéo dài, nhiệt độ thường cao hơn trung bình nhiều năm.

Nhưng trong những năm có El Nino thì số lượng bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương thường ít hơn. HKO cũng đưa ra nhận định như vậy nhưng nhấn mạnh rằng trong khu vực có thể có những đợt mưa lớn cục bộ. Ngoài ra, trong những năm trước đây mà có El Nino, đã từng xuất hiện bão rất mạnh, như trường hợp của siêu bão Saola năm 2023 (bão Saola không đổ bộ Việt Nam nhưng gây mưa dông ở một số tỉnh thành).

Bây giờ mới là tháng 4 thì ít có khả năng xuất hiện bão trong khu vực, nhưng không phải là không thể. Ở Việt Nam, mùa bão thường được tính từ tháng 6 đến tháng 11, dù trong thực tế vẫn có những năm bão xuất hiện sớm hơn.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 7/4. Ngày mai có thể giảm nhẹ nhưng nắng nóng vẫn duy trì. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Dù sao, về khoa học thì một đợt nắng nóng sớm không phải là dấu hiệu trực tiếp cho thấy mùa bão sẽ đến sớm. Nắng nóng vào thời điểm này chủ yếu thể hiện sự chuyển mùa, còn bão liên quan đến nhiều yếu tố khác như nhiệt độ mặt nước biển, độ đứt gió...

Tóm lại, đợt nắng nóng hiện tại không phải là tín hiệu báo trước mùa bão. Nhưng đợt nóng dự báo còn kéo dài, ở Hà Nội nhiệt độ cảm nhận vào các buổi trưa và chiều có thể duy trì ở mức hoặc vượt mức 40oC gần như suốt tuần, nên người dân lưu ý chủ động điều chỉnh sinh hoạt, công việc phù hợp, nếu không cần thiết thì tránh ra ngoài vào những giờ nắng gắt (11 - 16h), và đề phòng nguy cơ mưa dông vào chiều tối những ngày nắng nóng.