Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Nam thần SEA Games đi thi Nam vương, thu hút mọi ánh nhìn tại buổi tuyển chọn

Dương Kiều

HHTO - Sau thành tích tốt tại SEA Games 33, Nguyễn Tiến Triển tham gia cuộc thi Nam vương Du lịch Việt Nam năm 2026.

Vừa qua, vòng sơ khảo của Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam năm 2026 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp đến thi tuyển. Trong đó, sự xuất hiện của Nguyễn Tiến Triển - chàng trai từng "gây sốt" tại SEA Games với sắc vóc nổi bật trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Nguyễn Tiến Triển tại vòng sơ khảo Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Xuất hiện tại vòng sơ khảo cho Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Tiến Triển gây chú ý với quần áo trang trọng, cùng mái tóc đen tuyền khác với giao diện cực ngầu cùng tóc vàng vào đợt thi đấu tại Thái Lan. Anh chàng cũng đã chia sẻ loạt ảnh của mình tại sự kiện trên trang cá nhân, đánh dấu một cột mốc mới của bản thân. Ngoài ra, những hình ảnh thi tuyển của Tiến Triển cũng được các trang truyền thông chia sẻ rộng rãi.

Hình ảnh sơ khảo của Nguyễn Tiến Triển được truyền thông ghi lại. Nguồn: Vũ Trụ Nam Vương

Sinh năm 2003 tại Hà Nội, Nguyễn Tiến Triển là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của thể thao Việt Nam những năm gần đây. Anh chàng theo đuổi bộ môn nhu thuật, ghi điểm với công chúng nhờ thân hình săn chắc và ngoại hình điển trai. Từ nhỏ, Tiến Triển đã đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Anh từng chơi ở vị trí tiền vệ và thi đấu cho đội bóng xã. Bên cạnh đó, chàng trai này còn yêu thích các môn kéo co, cầu lông và thường xuyên rèn luyện thể hình. Hiện nay, anh là sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, đồng thời khoác áo đội tuyển nhu thuật Hà Nội và đội tuyển quốc gia.

Tiến Triển sở hữu bảng thành tích ấn tượng dù tuổi đời còn khá trẻ, với nhiều tấm huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại Giải Vô địch Quốc gia và Giải Vô địch Trẻ Quốc gia. Tại Giải Jujitsu vô địch châu Á 2025, anh chiến thắng huy chương Đồng mảng đồng đội, cùng các huy chương quốc tế khác từ JJIF World Cup Beach và các giải thuộc Liên đoàn nhu thuật châu Á.

Điểm sáng lớn nhất trong sự nghiệp của Tiến Triển đến nay là tấm Huy chương Bạc đồng đội tại SEA Games 33. Đây là lần đầu anh góp mặt tại đại hội thể thao này trong màu áo tuyển quốc gia. Cũng tại sự kiện này, hình ảnh mái tóc bạch kim, bộ áo đấu thấm đẫm mồ hôi cùng thần thái tự tin trên thảm đấu đã khiến anh trở thành hiện tượng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ công chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn sau SEA Games, Tiến Triển chia sẻ chân thành về hành trình của mình: "Nhu thuật dạy tôi không chỉ cách thắng đối thủ, mà là cách thắng chính mình. Mỗi ngày lên thảm tập là một lần học cách kiên nhẫn, kỷ luật và không bỏ cuộc". Hiện tại, Tiến Triển dành thời gian để phát triển mạnh hơn về mảng thương hiệu cá nhân, với "viên gạch" đầu tiên là chinh phục đấu trường Nam vương trong thời gian tới.

Dương Kiều
#Nguyễn Tiến Triển #SEA Games 33 #Nam vương Du lịch #Nam vương Du lịch Việt Nam #Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục