"Mượn" tính kỷ luật từ tập xà đơn, nam sinh 2K9 thiết kế lại cách học hiệu quả

HHTO - Không chạy theo lịch học thêm dày đặc, Duy Anh (sinh năm 2009) chọn giảm tải để tự học và dành thời gian cho bộ môn thể thao Calisthenics. Từ kỷ luật tập luyện, nam sinh xây dựng lại cách học, phản ánh cách Gen Z chủ động cân bằng giữa thành tích và sức khỏe.

Tan học, thay vì vội vã di chuyển giữa các lớp học thêm, Duy Anh (sinh năm 2K9) có mặt ở một công viên quen thuộc, bắt đầu buổi tập Calisthenics kéo dài gần hai tiếng. Những động tác lặp lại trên xà đơn, những lần thất bại khi thử sức với kỹ năng khó, dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sinh hoạt mỗi ngày của bạn.

Ít ai nghĩ rằng lựa chọn này lại bắt đầu từ một giai đoạn nam sinh lớp 11 cảm thấy việc học đang đi vào vòng lặp: Nhiều thời gian hơn nhưng hiệu quả không tăng tương ứng. Áp lực tích tụ khiến bạn buộc phải nhìn lại cách mình đang học.

Nguyễn Duy Anh, học sinh lớp 11 trường THPT Hoàng Hoa Thám. - Ảnh: Tôn Huy.

"Đàm phán" để thoát khỏi lịch học kín

Trước đó, sau giờ học ở trường, Duy Anh thường tiếp tục với các lớp học thêm. Việc học thêm nhiều môn khiến thời gian trong ngày bị chia nhỏ, trong khi phần lớn nội dung xoay quanh việc giải lại các dạng bài quen thuộc.

"Mình thấy chủ yếu vẫn là công thức rồi làm bài, sửa bài. Nhiều dạng mình đã biết rồi, làm thêm cũng không khác nhiều", cậu bạn 2K9 chia sẻ. Khi việc học trở thành sự lặp lại, cảm giác mệt mỏi dần xuất hiện, kéo theo áp lực và những suy nghĩ tiêu cực.

Nhận ra vấn đề, Duy Anh không chọn cách cắt bỏ ngay lập tức mà bắt đầu bằng việc trao đổi với gia đình. Ban đầu, phụ huynh chưa đồng thuận vì cho rằng học sinh chỉ cần tập trung học, khó có thể hiểu được áp lực nếu không trực tiếp trải qua.

Để thuyết phục, Duy Anh chủ động chia sẻ rõ tình trạng của mình, đồng thời tìm các nội dung về tâm lý Gen Z để bố mẹ tham khảo. Sự kiên nhẫn trong cách trao đổi giúp cuộc "đàm phán" đi đến kết quả: Bạn được phép giảm bớt một số môn học thêm, mở ra khoảng thời gian cho việc tự học và nghỉ ngơi.

Kỷ luật từ xà đơn đến bàn học

Khoảng thời gian được "trả lại" không khiến việc học của Duy Anh bị xáo trộn. Ngược lại, bạn bắt đầu xây dựng phương pháp học phù hợp hơn với bản thân. Thay vì học dàn trải, bạn tập trung vào những phần chưa hiểu, chủ động tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Thói quen ngẫm lại bài trước khi ngủ và liên tục đặt câu hỏi "vì sao" giúp Duy Anh tiếp cận kiến thức theo hướng hiểu bản chất. Với bạn, việc hiểu sâu về một vấn đề quan trọng hơn việc làm lặp lại nhiều dạng bài quen thuộc.

Theo Duy Anh, cân bằng là điều giúp cho cuộc sống trở nên "dễ thở".

Đặc biệt, Calisthenics không chỉ là hoạt động thể chất mà còn góp phần định hình lại cách bạn đối diện với việc học. "Khi tập, mình phải ngã nhiều lần để làm được một động tác. Dần dần, mình quen với việc thất bại và không bỏ cuộc", Duy Anh nói.

Quá trình đó tạo ra một dạng "kỷ luật tự nhiên" - không đến từ áp lực bên ngoài, mà hình thành từ trải nghiệm cá nhân. Khi quay lại bàn học, sự kiên trì này giúp bạn không dễ nản chí trước những bài toán khó, đặc biệt là các môn đòi hỏi tư duy như Toán, Lý, Hóa.

Tập luyện để hiểu mình, không phải chạy theo chuẩn

Một ngày của Duy Anh được duy trì theo nhịp ổn định: Buổi sáng học ở trường, buổi chiều tập luyện, buổi tối dành cho việc ôn bài. Việc phân bổ thời gian rõ ràng giúp bạn không rơi vào trạng thái quá tải như trước.

Ở góc nhìn của Duy Anh, việc tập luyện không chỉ cải thiện thể lực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập. Khi cơ thể khỏe mạnh và tinh thần ổn định, việc tiếp thu kiến thức trở nên dễ dàng hơn.

"Chỉ khi biết mình cần gì và hợp với cách nào thì mới có thể phát triển tốt được", Duy Anh nói.

Không dừng lại ở đó, bạn cũng có quan điểm rõ ràng về việc tập luyện trong bối cảnh nhiều bạn trẻ chạy theo tiêu chuẩn ngoại hình. Theo Duy Anh, ranh giới giữa "tập để khỏe" và "tập để đẹp" là rất mong manh.

"Nếu tập để yêu bản thân, mình sẽ thấy vui vì tiến bộ của mình. Nhưng nếu chạy theo hình mẫu nào đó, mình sẽ dễ bị áp lực và quên mất cơ thể mình cần gì", bạn chia sẻ. Với Duy Anh, yếu tố quyết định nằm ở sự tự do - tự do lựa chọn mục tiêu và cách phát triển bản thân.