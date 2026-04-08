Ý tưởng lạ: Ấn Độ tính thả cá sấu và rắn độc ở biên giới để chống xâm nhập

HHTO - Thả rắn độc và cá sấu ở con sông biên giới với Bangladesh là cách đang được phía Ấn Độ cân nhắc thay cho việc xây dựng một rào chắn cứng.

Theo một thông báo nội bộ của Lực lượng Biên phòng Ấn Độ (BSF), các đơn vị tại hiện trường được chỉ đạo nghiên cứu việc sử dụng các loài bò sát như rắn và cá sấu ở các đoạn sông dọc biên giới với Bangladesh để ngăn chặn hành vi xâm nhập và các hoạt động tội phạm, thông tin được đăng trên trang The Hindu.

Trang The Hindu cho biết họ đã xem bản sao của thông báo này.

Một quan chức BSF nói: “Đến giờ thì chỉ thị về việc sử dụng các loài bò sát vẫn chưa được thực hiện, mà mới được đưa ra để xem xét tính khả thi. Thực tế, có một số thách thức…, chẳng hạn làm thế nào để kiếm được cá sấu và rắn độc, và việc thả chúng ở biên giới có thể ảnh hưởng ra sao đến người dân địa phương sống gần những đoạn sông đó?”

Nhân viên BSF kiểm tra một xe tải tại biên giới Ấn Độ - Bangladesh. Ảnh: AFP/ Getty Images.

Phần lớn biên giới phía Đông của Ấn Độ với Bangladesh thường xuyên bị ngập lụt, và địa hình hiểm trở với đồi núi, sông, thung lũng khiến việc xây dựng hàng rào vật lý là rất khó khăn. Hiện vẫn có vài trăm km biên giới chưa được rào chắn. Nhưng những khu vực này lại có mật độ dân cư cao, nên việc “sử dụng bò sát” có thể gây rủi ro đáng kể cho người dân ở cả hai bên biên giới, đặc biệt là trong mùa lũ.

Mặc dù ý tưởng dùng rắn độc và cá sấu để "canh" biên giới nghe có vẻ lạ, nhưng thực ra nó phản ánh những nỗ lực tìm giải pháp mới và hiệu quả trong việc quản lý vùng biên giới. Ấn Độ cũng đã và đang đầu tư vào nhiều phương pháp mới, bao gồm việc triển khai máy bay không người lái và camera hồng ngoại hoặc camera nhìn đêm, theo trang Independent.

Một số trang tin đã liên lạc với BSF nhưng chưa nhận được phản hồi.

