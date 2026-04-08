Xe máy ở Hà Nội, TP.HCM sẽ phải kiểm định khí thải từ năm 2027, cách áp dụng thế nào?

HHTO - Nếu bạn đang sử dụng xe máy mỗi ngày thì đây là thông tin bạn cần chú ý: từ 1/7/2027, việc kiểm định khí thải sẽ bắt đầu áp dụng tại các đô thị lớn, trước tiên là Hà Nội và TP.HCM.

Theo đó, từ ngày 1/7/2027, xe môtô, xe gắn máy tại hai thành phố này sẽ phải kiểm định khí thải định kỳ. Đến ngày 1/7/2028, quy định tiếp tục mở rộng tới các thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ. Từ năm 2030, thêm 28 địa phương sẽ triển khai, thậm chí có thể làm sớm hơn tùy tình hình.

Nội dung được nhiều người quan tâm là xe máy sẽ bị áp mức khí thải nào. Quy định chia khá rõ theo “đời xe”. Với xe môtô (trên 50 cm³), xe càng cũ thì áp mức thấp hơn: trước năm 2008 là mức 1; từ 2008 đến hết 2016 là mức 2; từ 2017 đến 30/6/2026 là mức 3; còn xe sản xuất từ 1/7/2026 trở đi phải đạt mức 4 - mức cao nhất.

Với xe gắn máy (dưới 50 cm³), cách chia cũng tương tự: trước 2016 là mức 1; từ 2017 đến 30/6/2027 là mức 2; từ 1/7/2027 trở đi là mức 4.

Một mốc quan trọng khác là từ ngày 1/1/2028, tất cả xe máy lưu thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đạt ít nhất mức 2. Hiểu đơn giản, những xe quá cũ, phát thải nhiều nếu không đạt chuẩn sẽ khó tiếp tục lưu thông nếu không được sửa chữa, bảo dưỡng.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Hiện Việt Nam có hơn 74,3 triệu xe máy - con số rất lớn và cũng là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng không khí ở các đô thị ngày càng ô nhiễm. Việc kiểm định khí thải được kỳ vọng sẽ giúp giảm xe cũ, xe xả khói nhiều, đồng thời buộc người dùng quan tâm hơn đến việc bảo dưỡng phương tiện.

Tuy nhiên, để kiểm định được lượng xe khổng lồ này, cần tới hơn 5.000 cơ sở kiểm định cùng thiết bị và nhân lực tương ứng. Trong thời gian tới, nhiều cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe máy có thể sẽ được tận dụng để tham gia vào hệ thống kiểm định.

Theo quy chuẩn hiện hành, khí thải xe máy được kiểm soát qua các chỉ số như hydrocacbon (HC) và cacbon monoxit (CO), chia thành 4 mức giới hạn. Việc áp dụng lộ trình kiểm định được xem là bước đi quan trọng trong việc cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Cùng chuyên mục