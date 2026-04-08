Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hôm nào Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm đợt này, nhiệt độ có thể lên bao nhiêu?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đợt nắng nóng ở miền Bắc vẫn đang tiếp diễn. Trong đợt này, dự báo hôm nào Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm và nhiệt độ cảm nhận có thể đạt đến mức nào?

Mới đang ở thời điểm chuyển mùa nhưng nắng nóng diện rộng đã xảy ra ở miền Bắc, thậm chí một số nơi còn có nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội, chiều nay, 8/4, nhiệt độ cảm nhận vẫn lên mức 39 - 41oC, vẫn nóng, vẫn oi.

Mà đây có thể chưa phải là lúc nóng đỉnh điểm của đợt này. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở miền Bắc, có thể đến ít nhất hết tuần này. Sau đó trời có thể dịu bớt, nhưng chúng ta cũng cần lưu ý rằng dự báo sau 5 - 7 ngày như vậy thì độ chính xác cũng giảm, chưa thể chắc chắn được là mức độ "dịu bớt" đến đâu.

temp-apr8-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 8/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vậy hôm nào ở Hà Nội sẽ có nắng nóng đỉnh điểm?

Theo các mô hình hiện tại, dự báo trong đợt này, Hà Nội sẽ đạt "đỉnh nóng" vào khoảng ngày 11 - 12/4, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên mức 38 - 39oC (nắng nóng gay gắt hoặc đặc biệt gay gắt). Nhiệt độ cảm nhận vào những hôm đó có thể lên khoảng 43 - 44oC.

temp-apr12-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở một số khu vực tại miền Bắc vào ngày 12/4, theo mô hình ICON. Ảnh: Ventusky, ICON.

Nắng nóng là một chuyện, việc nóng kéo dài như vậy lại là một vấn đề nữa. Bởi khi phải chịu nóng nhiều ngày mà không có những ngày dịu mát xen giữa, cơ thể sẽ rất dễ mệt mỏi, kiệt sức, khó ngủ, tăng nguy cơ bị các bệnh tim mạch, hô hấp, bị đột quỵ...

Vì vậy, để giảm nguy cơ cơ thể bị kiệt sức vào những ngày nắng nóng cao điểm, ngay từ bây giờ, người dân nên lưu ý uống nước đều đặn suốt ngày, ngay cả khi không thấy khát; nếu có thể thì tránh ra ngoài vào những giờ nóng nhất (11 - 16h) và cố gắng ở trong chỗ có bóng râm; tránh di chuyển nhanh giữa nơi nóng và nơi mát lạnh...

ft1479.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #nắng nóng miền Bắc #nắng nóng Hà Nội #Hà Nội nóng bao nhiêu độ #nắng nóng đỉnh điểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục