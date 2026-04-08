Xôn xao loạt ảnh Mặt Trăng mới nhất, khác biệt gì so với góc nhìn từ Trái Đất?

HHTO - Những hình ảnh mới nhất của Mặt Trăng gây bất ngờ, đặc biệt với những màu sắc sinh động thay vì chỉ mang gam xám trắng đơn điệu thường thấy.

Trong lúc phi hành đoàn Artemis II vẫn đang "chu du" ngoài vũ trụ và vừa gây chú ý bởi bức hình chụp Trái Đất, một bộ ảnh về Mặt Trăng cũng đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Thông qua ống kính ngày nay cùng hiệu ứng hậu kỳ tân tiến, Mặt Trăng trên thực tế có nhiều điểm khác biệt so với ảnh chụp cũ, hay những gì mà con người nhìn thấy từ góc độ của Trái Đất.

Hình ảnh Mặt Trăng nhiều màu đang "gây bão" trên Threads.

Cụ thể, loạt ảnh Mặt Trăng của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ildar Ibatullin đang khiến cư dân mạng toàn cầu "phát sốt". Không chỉ chụp cận cảnh vệ tinh tự nhiên của Trái Đất với từng chi tiết được thể hiện chân thực, mà hình ảnh còn cho thấy nhiều gam màu đặc sắc, sống động.

Theo chia sẻ từ Ibatullin, Mặt Trăng không chỉ đơn sắc như con người vẫn tưởng, mà còn có sự kết hợp của nhiều khoáng chất trên bề mặt. "Thường chúng ta sẽ thấy mặt trăng màu xám. Ở đây tôi đã cố ý tăng độ bão hòa màu của các 'biển' trên Mặt Trăng. Các sắc đỏ-hồng biểu thị sự hiện diện của oxit sắt, còn các sắc xanh biểu thị oxit nguyên tố titan", nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng từ NASA viết trên trang cá nhân.



Nhờ đó, Mặt Trăng hiện lên với nhiều gam màu bắt mắt, trở thành bức ảnh nhận được hàng trăm nghìn lượt thả tim trên Instagram và được chia sẻ rầm rộ. Để có được mức độ chi tiết như ảnh, Ibatullin đã sử dụng loại máy ảnh Canon 550D DSLR với ống kính 150mm để ghi lại hàng chục nghìn khung hình, với khối dữ liệu lên đến 50GB.

Mặt Trăng có nhiều gam màu đặc sắc.

Mặc dù vậy, đây không phải bộ ảnh được thực hiện bởi phi hành đoàn Artemis II, dù rằng chuyến đi của nhóm đã đến với Mặt Trăng vào ngày 6/4. Trên trang chính thức, NASA đã chia sẻ bức ảnh chụp Mặt Trăng từ Artemis II, với tông màu xám đặc trưng quen thuộc chứ không sặc sỡ như bộ ảnh của Ibatullin.

NASA viết: "Một bức ảnh mới chụp được mặt gần của Mặt Trăng ở bên phải (mặt mà chúng ta nhìn thấy từ Trái Đất, có thể nhận biết qua các đốm tối) và mặt xa của nó ở bên trái". Ngoài ra, phi hành đoàn Artemis II cũng chính thức trở thành phi hành đoàn đi xa khỏi Trái Đất nhất, vượt qua con số 400 nghìn km của Apollo 13 vào năm 1970. Nhóm cũng được công nhận là những người đầu tiên nhìn thấy mặt xa của Mặt Trăng bằng mắt thường.

Ảnh Mặt Trăng mới nhất do NASA đăng tải.

Trước đó, nhóm Artemis II gồm 3 phi hành gia từ NASA là Victor Glover, Reid Wiseman, và Christina Koch cùng phi hành gia Jeremy Hansen từ Cơ quan Vũ trụ Canada đã có chuyến bay ra ngoài vũ trụ, ghi lại những hình ảnh mới nhất ngoài không gian. Bức ảnh chụp Trái Đất của nhóm đã khiến mọi người chú ý khi mang đến phiên bản "nhợt nhạt" hiếm thấy, khác hẳn với phiên bản ảnh chụp kinh điển năm 1972 được thực hiện bởi nhóm phi hành đoàn Apollo 17.