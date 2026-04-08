Nam sinh lớp 7 ở Huế bị chủ tiệm tạp hóa hành hung, nghi do mâu thuẫn khi mua hàng

HHTO - Một đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh lớp 7 bị người đàn ông liên tiếp đánh vào vùng đầu, mặt tại quầy tạp hóa đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 6/4 tại phường Mỹ Thượng, TP Huế. Sau giờ tan học, nam sinh vào một quầy tạp hóa để mua nước uống, sau đó hỏi mua thêm kem nhưng do không đủ tiền nên không mua nữa.

Ít phút sau, nam sinh bất ngờ bị một người đàn ông, được cho là chủ quầy, dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Tại thời điểm xảy ra sự việc, một người phụ nữ có mặt đã can ngăn.

Theo gia đình nạn nhân, sau khi trở về nhà, nam sinh có biểu hiện đau đầu, đau vùng mặt và kể lại sự việc. Gia đình đã đưa nam sinh đi thăm khám tại cơ sở y tế, đồng thời trình báo cơ quan chức năng để xử lý.

Nam sinh bị chủ quán tạp hóa hành hung.

Trong khi đó, người đàn ông liên quan cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc nam sinh “quậy phá, ảnh hưởng đến việc buôn bán”, dẫn đến hành động thiếu kiểm soát.

Chính quyền địa phương cho biết đã nắm được thông tin và đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.