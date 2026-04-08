Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Công ty Trung Quốc gây "bão" vì lấy dữ liệu nhân viên cũ tạo bản sao nhân viên AI

Tôn Huy - Ảnh: Weibo
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một công ty truyền thông tại Trung Quốc thử nghiệm dùng AI tạo "bản sao" của nhân viên đã nghỉ việc. Dù AI chỉ xử lý các tác vụ cơ bản, sự việc đang dấy lên làn sóng lo ngại từ cộng đồng mạng về đạo đức công nghệ và tương lai chốn công sở.

Mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước thông tin một công ty truyền thông game thử nghiệm việc huấn luyện "nhân viên AI" từ dữ liệu làm việc của những nhân viên cũ đã nghỉ việc. Từ đợt thử nghiệm ban đầu, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm phát sinh nhiều ý kiến trái chiều.

Tờ "di chúc kỹ thuật số" tại vị trí của nhân viên cũ.

Theo những thông tin được chia sẻ, một cựu chuyên viên nhân sự của công ty này đã đồng ý cung cấp hình ảnh, lời tự giới thiệu và tự tải lên dữ liệu cá nhân của bản thân để tạo ra một "bản sao kỹ thuật số" (Digital Avatar). Kết quả là sau khi nhân viên này rời đi, phiên bản AI mang nhân dạng của anh vẫn tiếp tục "cống hiến" cho công ty cũ.

Ở thời điểm hiện tại, "nhân viên số" này chưa thể thay thế hoàn toàn con người trong những đầu việc đòi hỏi chuyên môn sâu, sự linh hoạt hay khả năng xử lý tình huống phức tạp. Bản sao AI này được đánh giá là chỉ có thể xử lý các câu lệnh đơn giản và đang đảm nhận các công việc mang tính thủ tục như: tư vấn, gửi lời mời phỏng vấn, hỗ trợ làm slide thuyết trình hay bảng biểu.

Một luật sư Trung Quốc cảnh báo, dùng dữ liệu nhân viên để huấn luyện AI khi chưa được phép có thể vi phạm quyền cá nhân.

Tuy nhiên, việc một người dù đã nghỉ việc nhưng phiên bản kỹ thuật số vẫn vĩnh viễn ở lại phục vụ công ty đã tạo ra một cú sốc tâm lý không nhỏ. Việc thói quen làm việc và cách thức giao tiếp bị bóc tách thành dữ liệu khiến nhiều netizen cảm thấy rùng mình trước viễn cảnh người lao động bị biến thành những "mô-đun chức năng" có thể sao chép.

Trên các diễn đàn, nhiều netizen Trung Quốc đã bày tỏ sự e ngại khi cho rằng đây "thực ra mới chỉ là bước đầu tiên" và đặt câu hỏi, liệu con người có đang tự tạo kén trói mình với sự phát triển khoa học công nghệ hay không. Có người bình luận: "Nhân viên phải được thu tiền bản quyền chứ", cho rằng người lao động phải được trả phí từ dữ liệu sử dụng để huấn luyện AI. Trong khi đó, một số người liên tưởng đến việc sẽ xuất hiện cả "bạn trai, bạn gái, người tình AI" trong tương lai.

