Chuyện hy hữu: Chó sói sổng chuồng ở Hàn Quốc, có trường học phải đóng cửa

HHTO - Một cuộc tìm kiếm diện rộng đang diễn ra ở thành phố Daejeon (Hàn Quốc) sau khi một con chó sói trốn khỏi sở thú. Trời mưa khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn, và một trường học đã phải đóng cửa để đề phòng.

Một trường học địa phương đã phải đóng cửa vì lo ngại cho học sinh, trong khi một con sói bỏ trốn từ một sở thú ở Hàn Quốc vẫn đang lang thang đâu đó vào hôm nay, 9/4.

Theo trang Inquirer, đây là một con sói đực, sinh năm 2024 và nặng khoảng 30 kg. Nó sổng ra từ một sở thú ở Daejeon, cách Seoul khoảng 150 km về phía Nam. Con sói này thoát ra từ hôm qua nhưng đến hôm nay người ta vẫn chưa tìm thấy nó. Một vài hình ảnh do truyền thông địa phương công bố cho thấy nó lang thang giữa đường.

Phát ngôn viên của Văn phòng Giáo dục Thành phố Daejeon nói với AFP rằng trường tiểu học Sanseong đã phải đóng cửa.

Camera quan sát cho thấy con chó sói sổng chuồng đang đi trên phố. Ảnh: Yonhap.

Trong khi đó, hơn 300 người - bao gồm lính cứu hỏa, lực lượng của cảnh sát và quân đội, ngoài ra còn có cả thợ săn và chó nghiệp vụ, đang tham gia tìm kiếm, theo một quan chức từ Trụ sở Cứu hỏa Daejeon nói với trang AFP. Người này cũng nói, đã triển khai máy bay không người lái vào sáng sớm nhưng phải thu hồi chúng do trời mưa.

Theo phía lực lượng cứu hỏa, con sói đã đào đất và làm hư hại hàng rào của sở thú trước khi trốn thoát, thông tin được đăng trên trang The Korea Herald.



Các nhà chức trách cho biết, 48 giờ đầu tiên là rất quan trọng để bắt lại con sói. Họ sẽ ưu tiên dùng thuốc an thần, nhưng nếu con sói gây nguy hiểm thì có thể phải áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Con sói trông có vẻ thản nhiên khi đi lại trên phố. Ảnh: Trụ sở Cứu hỏa Daejeon via Yonhap/ AFP.

Vụ việc này khiến nhiều người lo ngại về công tác quản lý của vườn thú. Người ta cũng nhắc đến một sự cố tương tự vào năm 2018 tại cùng cơ sở này, khi một con báo sư tử đã trốn thoát và bị tiêu hủy trong chiến dịch tìm kiếm và bắt lại.

Năm 2023, một con ngựa vằn cũng gây xôn xao khi trốn thoát khỏi vườn thú ở Seoul và đi lang thang trên đường phố, cuối cùng được gây mê và đưa trở về chuồng, theo Inquirer.