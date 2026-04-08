Một trong những cơn bão mạnh nhất 2026 đã lộ diện, lập kỷ lục chưa từng có

HHTO - Bão Maila đã đạt đến cấp siêu bão và trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2026, tính đến thời điểm này. Không chỉ vậy, Maila còn trở thành cơn bão “lạ thường” vì một yếu tố khác nữa.

Siêu bão Maila đã trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2026, tính đến hiện tại. Nó cũng trở thành cơn bão mạnh nhất mùa bão 2025 - 2026 ở khu vực gần Australia, theo trang The National Online.

Maila hiện đang ở Biển Solomon, dự báo sẽ di chuyển về phía Bắc nước Úc trong cuối tuần này, theo Cục Khí tượng Úc.

Theo trang tin RNZ của New Zealand, sáng nay, 8/4, Maila có sức gió gần tâm bão là 215 km/h (theo thang đo dùng ở Việt Nam thì đây là gió cấp 17, như vậy đã là siêu bão), gió giật 295 km/h.

Siêu bão Maila được dự báo tiến về phía nước Úc vào cuối tuần này. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari.

Trước đó, các chuyên gia của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Mỹ (JTWC) đã nhận định Maila là một hệ thống “bất thường” vì khả năng tăng cấp nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Nhưng không chỉ vậy, Maila còn lập một kỷ lục nữa: Nó là cơn bão đầu tiên trong lịch sử với cường độ này hình thành hoặc đi qua Biển Solomon, hoặc ít nhất là tính từ khi dữ liệu được ghi lại vào những năm 1950, theo trang Backpirch Weather.

Trang The Weather Network giải thích, mặc dù ở khu vực này có thể có nhiệt độ bề mặt nước biển cao, nhưng khí quyển ở đó thường không tạo điều kiện cho sự phát triển của bão, nên Maila là một cơn bão hoàn toàn bất thường đối với khu vực này của hành tinh.

Hình ảnh vệ tinh của bão Maila. Ảnh: Met Office Storms.

Trường hợp hiếm gặp của siêu bão Maila càng khiến các chuyên gia đặt ra câu hỏi về xu hướng biến đổi khí hậu, khi các cơn bão mạnh dường như có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu.

Đây là điều mà cả thế giới cần quan tâm chứ không chỉ riêng khu vực nào.