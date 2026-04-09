Được bạn trai đèo trên xe "chạy bằng cơm" giữa trời nắng, phản ứng của bạn nữ ra sao?

HHTO - Hình ảnh một bạn nam sinh dắt bộ chiếc xe gắn máy khi đi học về, trên xe còn đèo một bạn nữ bất ngờ viral mạng xã hội, người trong cuộc nhanh chóng lên tiếng.

Mới đây, một bức ảnh được "người qua đường" chụp lại đăng tải lên mạng xã hội Threads thu hút sự chú ý với hơn 300K lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Khung hình này đã bắt trọn khoảnh khắc một bạn nam sinh đầu trần, dắt bộ chiếc xe gắn máy bị "chết máy", trên xe có một bạn nữ cũng diện đồng phục học sinh, ngồi ngay ngắn ở yên sau để sử dụng "chiếc xe máy chạy bằng cơm".

Trong đó, điều khiến bức ảnh này viral mạnh mẽ là bởi có ý kiến "đánh giá" hành động của bạn nữ chưa tinh tế, việc bạn ngồi trên xe sẽ làm gia tăng trọng lượng khiến chiếc xe nặng hơn, đồng nghĩa rằng bạn nam phải vất vả hơn khi đi giữa trời nắng nóng.

Trước những phản ứng đa chiều từ cộng đồng mạng, "người trong cuộc" đã cùng nhau lên tiếng. "Nữ chính" trong bức ảnh "đậm chất thanh xuân học đường" của những cặp đôi "gà bông" nhanh chóng để lại bình luận bên dưới bài đăng. Cô bạn chia sẻ: "Em là người trong ảnh đây ạ, em xin giải thích là em đã bảo với bạn nam là em muốn xuống đẩy giúp bạn nhưng bạn í không thích và lúc em có xuống xe thì bạn bảo em lên chứ em không hề ép bạn phải dắt cho e ngồi. Người yêu em không hề kêu ca hay khó chịu gì nhé!".

Ngoài ra, một tài khoản Threads - tự giới thiệu là bạn cùng lớp của hai nhân vật xuất hiện trong bức ảnh - khẳng định bạn nữ có yêu cầu muốn đẩy xe giúp nhưng bạn nam không chịu, bảo bạn nữ cứ ngồi trên xe.

Bên cạnh đó, netizen cũng bất bình trước hành vi chủ tài khoản Threads sử dụng hình ảnh của người khác mang ra đánh giá theo quan điểm cá nhân. Các ý kiến cho rằng những tình huống như trong ảnh vẫn thường xuyên xảy ra trong đời sống, giữa cặp đôi yêu nhau nhằm thể hiện sự trân trọng, chìu chuồng người yêu mà các bạn nam dành cho bạn nữ.

Nhiều chị em bồi hồi nhớ lại những lần bản thân được làm "công chúa", được cưng được chiều:

- "Người yêu mình cũng từng hư xe ngoài đường rồi mình ngỏ ý muốn xuống đi bộ cùng thì anh không cho, anh ép mình lên ngồi mà không ngồi thì giận. Lần đó bồ tui hư xe mô tô mà mô tô cộng với tui cỡ 120kg á mà bồ tui còn dắt xe về được".

- "Hồi trước xe người yêu tui cũng hay có vấn đề và chưa bao giờ người yêu để tui đẩy cùng dù tui muốn hay không".

- "Chồng mình từ khi mới yêu cho tới nay đã có với nhau hai đứa con thì vẫn bắt mình ngồi trên xe để đẩy chứ không cho mình xuống đẩy phụ nhé (những lần dắt bộ trên dưới chục lần). Đó là cách họ thể hiện tình yêu thương với người con gái".

Một tình huống mà cặp đôi nào khi yêu cũng trải qua: Đang đi đường thì xe hư.

Không chỉ những câu chuyện được kể lại dưới góc nhìn của phái nữ nói về độ ga lăng của người yêu, một số bạn nam cũng chia sẻ về tâm lý và cách xử lý nếu gặp những trường hợp như xe hư: "Bạn tui mà trong tình cảnh đó tui cũng bắt ngồi im chứ nhất quyết không cho đẩy cùng nhé", "Với tư cách là một người bạn trai đã từng làm như thế thì tôi thấy đó là điều bình thường, vì đơn giản chẳng ai muốn người mình yêu phải chịu khổ cả, ngồi trên xe để tôi đẩy một mình được rồi".

Một bạn nam khác cho rằng các bạn nữ cứ ngồi trên xe như thế, không nên đi theo sau sẽ khiến bạn nam ngại, trong lúc đi có thể ngồi trò chuyện cho vui, khi nào bạn nam đẩy không nổi nữa tự khắc sẽ mở lời.

Tuy vậy, để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, netizen đưa lời khuyên nhắc nhở mọi người cẩn thận quan sát: "Lần sau cứ xuống xe đi bộ nhé. Dắt xe trên lề hoặc sát lề đường mà ngồi trên thì còn châm chước được, còn trong hình thì có vẻ là ở giữa đường, có thể "được" các anh CSGT hỏi thăm".