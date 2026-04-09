Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Bao giờ Hà Nội hết nắng nóng? Khi nào sẽ giảm nhiệt và xuống mức bao nhiêu?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nắng nóng vẫn đang duy trì, ban ngày ở Hà Nội nóng nực, oi bí. Dự báo bao giờ đợt nắng nóng này kết thúc và khi đó, Hà Nội có giảm nhiệt độ nhiều không?

Trong đợt nắng nóng này, mặc dù ở Hà Nội chưa có nhiều thời điểm nắng gắt chói chang nhưng trời rất oi nóng, bí bức. Trưa và chiều nay, 9/4, nhiệt độ cảm nhận vẫn lên mức 40 - 41oC, tức là cũng chẳng khác gì hôm qua và hôm kia.

Mà dự báo ngày mai cũng vẫn chẳng khác gì, vì đây là đợt nắng nóng diện rộng và kéo dài. Thậm chí, trong cuối tuần này Hà Nội có thể còn nóng hơn, nhiệt độ cảm nhận dự báo lên tới 43 - 44oC.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 9/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Vậy đợt nắng nóng này bao giờ mới kết thúc?

Dự báo khoảng sau ngày 13/4, nắng nóng bắt đầu giảm ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Gọi là giảm, thậm chí Hà Nội có thể thoát ngưỡng nắng nóng (là ngưỡng nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày 35oC, khi nhiệt độ cao nhất xuống dưới mức này thì không gọi là nắng nóng nữa), nhưng nhiệt độ cảm nhận vẫn cao nên về cảm giác thì thay đổi ít.

Nắng nóng kéo dài khiến bất kỳ ai phải ra ngoài vào buổi trưa, chiều cũng dễ mệt mỏi. Ảnh: TPO.

Phải từ khoảng ngày 16 - 17/4, dự báo Hà Nội mới giảm nhiệt nhiều hơn, nắng nóng kết thúc một cách rõ rệt hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể ở mức 32 - 33oC, nhiệt độ cảm nhận khoảng 35 - 36oC, là đỡ hơn nhiều so với mấy hôm nay.

Đây là dự báo xa hơn một tuần nên có thể còn thay đổi. Từ giờ đến lúc đó, Hà Nội vẫn cứ nóng và oi, người dân lưu ý uống nhiều nước trong ngày, ngay cả khi không khát; khi ra ngoài nên cố gắng ở trong bóng râm, nếu không thực sự cần thiết thì nên tránh ra ngoài trời vào những giờ nóng cao điểm (11 - 16h)...

Xem thêm

Cùng chuyên mục