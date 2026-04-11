Đồng Nai mở rộng 3 tuyến đường trung tâm ‘giải cứu’ kẹt xe

Ba tuyến được nhắm tới gồm: Đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình), tuyến ĐT.768B đoạn nối từ đường Đồng Khởi đến đường Hoàng Văn Bổn, và tuyến liên phường Trảng Dài – Tam Hiệp. Đây đều là những “điểm nghẽn” giao thông tồn tại nhiều năm, gây áp lực lớn lên hạ tầng đô thị khu vực trung tâm.

Trước đó, qua khảo sát thực địa và làm việc với các sở ngành, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị UBND tỉnh sớm triển khai các giải pháp tổng thể nhằm “giải cứu” tình trạng ùn tắc tại các phường Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Bình những khu vực đông dân cư, mật độ phương tiện dày đặc.

Đáng chú ý, tuyến đường Bùi Văn Hòa được xác định là “xương sống” giao thông của phường Long Bình, đồng thời gánh trên mình nhiều vai trò: từ kết nối nội đô Biên Hòa đến liên thông với các trục huyết mạch như quốc lộ 1, quốc lộ 51 và đường Võ Nguyên Giáp. Đây cũng là tuyến vận chuyển chính phục vụ các khu công nghiệp lớn như Biên Hòa 2, Long Bình…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tuyến đường này đang “oằn mình” trước áp lực lưu thông hỗn hợp: xe tải nặng, xe đưa đón công nhân, ô tô cá nhân và xe máy. Với bề rộng chỉ khoảng 12m, tình trạng quá tải diễn ra thường xuyên, đặc biệt là đoạn kéo dài đến khu vực vòng xoay Cổng 11 – Võ Nguyên Giáp.

Trong bối cảnh tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác, việc mở rộng đường Bùi Văn Hòa theo quy hoạch (lộ giới 54m) không chỉ là nhu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược, đảm bảo kết nối liên vùng thông suốt.

Ở một “điểm nóng” khác, khu vực Trảng Dài – Tam Hiệp cũng đang đối mặt với bài toán hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Các cửa ngõ chính như nút giao Bùi Trọng Nghĩa – Nguyễn Văn Tiên với Đồng Khởi, hay Nguyễn Phúc Chu – Nguyễn Ái Quốc đều trong tình trạng quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Việc thiếu các tuyến đường mang tính liên kết khu vực, nhất là giữa Trảng Dài và Tam Hiệp, đã khiến lưu lượng phương tiện dồn nén vào một số trục chính, gây ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội và chất lượng sống của người dân.

Trước thực trạng đó, việc đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông liên khu vực không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu cấp bách đặt ra cho tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay.