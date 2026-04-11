Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Huế:

Cứu khỉ mặt đỏ mắc bẫy bị hoại tử một chân

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một cá thể khỉ mặt đỏ - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, bị dính bẫy dẫn đến hoại tử ở chân bên phải buộc phải tháo khớp vừa được người dân ở TP. Huế tự nguyện giao nộp để lực lượng kiểm lâm tiếp nhận, chuyển cứu hộ chuyên sâu.

Ngày 11/4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố vừa phối hợp UBND phường Phú Xuân (Huế) tiếp nhận và bàn giao một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc) để tiếp tục điều trị, chăm sóc.

Trước đó, lực lượng kiểm lâm nhận tin báo từ ông Trần Văn Sơn (trú phường Phú Xuân) về việc phát hiện một cá thể khỉ bị thương nặng. Qua kiểm tra, cá thể khỉ thuộc loài khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), nặng khoảng 1kg, nằm trong Nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Khỉ mặt đỏ quý, hiếm bị mắc bẫy, chân hoại tử phải tháo khớp được bàn giao cho kiểm lâm chăm sóc, cứu hộ.

Theo ông Sơn, cá thể khỉ bị mắc bẫy ở chân phải, vết thương nghiêm trọng dẫn đến hoại tử. Để giữ lại sự sống, chân bị thương buộc phải tháo khớp. Do tình trạng sức khỏe yếu, con vật chưa thể chuyển giao ngay mà được giữ lại để theo dõi, chăm sóc phục hồi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm phối hợp chính quyền địa phương hướng dẫn chăm sóc tạm thời, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của cá thể khỉ. Trong nhiều ngày, con vật được hỗ trợ thức ăn, chăm sóc và theo dõi sát sao nhằm đảm bảo đủ điều kiện vận chuyển.

Khi sức khỏe cá thể khỉ cơ bản ổn định, lực lượng kiểm lâm, UBND phường Phú Xuân cùng người dân bàn giao cá thể khỉ mặt đỏ cho Trung tâm Cứu hộ thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã để tiếp tục điều trị chuyên sâu và cứu hộ lâu dài.

#Kiểm lâm TP. Huế #khỉ mặt đỏ #quý hiếm #mắc bẫy #cứu hộ #người dân #tự nguyện #giao nộp #phường Phú Xuân #Vườn Quốc gia Bạch Mã

