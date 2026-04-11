Huế: Cứu khỉ mặt đỏ mắc bẫy bị hoại tử một chân

TPO - Một cá thể khỉ mặt đỏ - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, bị dính bẫy dẫn đến hoại tử ở chân bên phải buộc phải tháo khớp vừa được người dân ở TP. Huế tự nguyện giao nộp để lực lượng kiểm lâm tiếp nhận, chuyển cứu hộ chuyên sâu.

Ngày 11/4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố vừa phối hợp UBND phường Phú Xuân (Huế) tiếp nhận và bàn giao một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc) để tiếp tục điều trị, chăm sóc.

Trước đó, lực lượng kiểm lâm nhận tin báo từ ông Trần Văn Sơn (trú phường Phú Xuân) về việc phát hiện một cá thể khỉ bị thương nặng. Qua kiểm tra, cá thể khỉ thuộc loài khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), nặng khoảng 1kg, nằm trong Nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Khỉ mặt đỏ quý, hiếm bị mắc bẫy, chân hoại tử phải tháo khớp được bàn giao cho kiểm lâm chăm sóc, cứu hộ.

Theo ông Sơn, cá thể khỉ bị mắc bẫy ở chân phải, vết thương nghiêm trọng dẫn đến hoại tử. Để giữ lại sự sống, chân bị thương buộc phải tháo khớp. Do tình trạng sức khỏe yếu, con vật chưa thể chuyển giao ngay mà được giữ lại để theo dõi, chăm sóc phục hồi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm phối hợp chính quyền địa phương hướng dẫn chăm sóc tạm thời, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của cá thể khỉ. Trong nhiều ngày, con vật được hỗ trợ thức ăn, chăm sóc và theo dõi sát sao nhằm đảm bảo đủ điều kiện vận chuyển.

Khi sức khỏe cá thể khỉ cơ bản ổn định, lực lượng kiểm lâm, UBND phường Phú Xuân cùng người dân bàn giao cá thể khỉ mặt đỏ cho Trung tâm Cứu hộ thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã để tiếp tục điều trị chuyên sâu và cứu hộ lâu dài.