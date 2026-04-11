Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa, chiếc xe khách mang biển số tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngày 11/4, lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết: Khoảng 14h cùng ngày, một chiếc xe khách chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam khi đến địa phận thôn Ninh Lâm, xã Tu Bông thì bất ngờ bốc cháy phần đuôi xe. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ và thiêu rụi chiếc xe.

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, xe khách này mang biển 78H-027.21 do lái xe Lê Tất Duy (SN 1989, ở TP.HCM) điều khiển lưu thông từ xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk đi xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa để sửa xe. Trên xe có chở theo 2 người là Nguyễn Khắc Long (SN 1974) và Lê Thị Thu Sang (SN 1994, cùng ở xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Tại thời điểm cháy cả Sang và Long đang ngồi ghế phụ phía trước nhưng tất cả đều đã kịp thoát xuống. Trên xe cũng không có hàng hóa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

#Công an tỉnh Khánh Hòa #Quốc lộ 1 #bất ngờ bốc cháy #Đắk Lắk #xe khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục