Chen chân xem đua ghe ngo 'trên cạn'

Nhật Huy
TPO - Hơn 200 ghe ngo mini tranh tài trên đường đua đặc biệt dài 20m đặt ở sân chùa, tạo nên không khí sôi động dịp Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây 2026, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến cổ vũ.

Sôi động đua ghe ngo mini.

Ngày 11/4, tại chùa Tum Núp (xã An Ninh, TP. Cần Thơ), diễn ra giải đua ghe ngo trên cạn độc đáo. Đây là hoạt động trọng tâm của Tết Quân Dân lần thứ 6 mừng Chôl Chnăm Thmây 2026 của đồng bào Khmer diễn ra tại Cần Thơ, với các hoạt động trải rộng tại nhiều địa bàn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân và gìn giữ bản sắc văn hóa Nam Bộ.

Riêng nội dung đua ghe ngo trên cạn thu hút hơn 220 đội đến từ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chia thành 37 bảng thi đấu. Mỗi ghe dài khoảng 1,7m, được thiết kế đặc biệt với dây thun và cánh quạt tạo lực đẩy (thay mái chèo), tranh tài trên hồ nước được dựng bằng bạt dài 20m, đặt tại sân chùa.

Theo thể lệ, các đội phải quấn dây thun trong khu vực quy định và hoàn tất trước khi vào đường đua. Nếu không kịp hoàn thành khi có hiệu lệnh xuất phát, đội sẽ bị xử thua. Chính yếu tố kỹ thuật này khiến các lượt đua thêm phần gay cấn, hấp dẫn.

Không chỉ sôi động trên đường đua, khuôn viên chùa Tum Núp còn trở thành điểm đến thu hút du khách. Nhiều người thích thú khi tận tay nâng những chiếc ghe ngo sặc sỡ để chụp ảnh lưu niệm. Các ghe được chế tác từ nhiều loại gỗ, mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer.

Chùa Tum Núp vốn nổi tiếng với đội ghe ngo nam, nữ nhiều năm liền đạt thành tích cao tại các mùa giải đua ghe ngo trong Lễ hội Oóc Om Bóc.

Dịp này, TP. Cần Thơ còn tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi như bóng đá nông dân Khmer, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, đập niêu, thi gói bánh tét; đồng thời trao nhà đại đoàn kết, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách...

Độc đáo giải đua ghe ngo trên cạn của đồng bào Khmer Nam Bộ, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Những chiếc ghe ngo dài 1,7m được thiết kế độc đáo, vận hành bằng dây thun và cánh quạt.
Khoai mỡ “khủng” nặng gần 20kg được trưng bày tại khu gian hàng.
