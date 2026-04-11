Gần 1.000 học sinh Tuyên Quang thử sức đấu trường Toán học châu Á

TPO - Ngày 10/4, gần 1.000 học sinh bước vào vòng Sơ loại Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) tại Trường THCS Lê Quý Đôn, tỉnh Tuyên Quang. Vượt ra khỏi khuôn khổ một kỳ thi, đây là hành trình giúp các em thay đổi tư duy và trải nghiệm tiêu chuẩn đánh giá quốc tế ngay tại môi trường học đường.

Những chuyến đi dài cho một kỳ thi

Để có mặt tại Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) tại Trường THCS Lê Quý Đôn, nhiều học sinh đã phải vượt hơn 160km, băng qua những cung đường dài từ sáng sớm.

Quãng đường dài ấy không chỉ là khoảng cách địa lý, với nhiều gia đình, đó là sự đầu tư về thời gian, công sức, thể hiện kỳ vọng vào một sân chơi học thuật mà họ tin có thể mang lại trải nghiệm khác biệt cho con em mình.

“Vượt qua chính mình” – thử thách đầu tiên

Trong lễ khai mạc, nhà báo Lê Xuân Sơn, Phó trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh rằng giá trị lớn nhất của kỳ thi không nằm ở điểm số, mà ở quyết định tham gia của học sinh.

Theo ông, với một kỳ thi Toán học theo chuẩn quốc tế, có yếu tố tiếng Anh, nhiều học sinh có thể lựa chọn đứng ngoài. Nhưng hơn 900 em có mặt tại đây đã chọn bước vào.

“Đó đã là một sự vượt qua chính mình”, Nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

AIMO là sân chơi học thuật thu hút khoảng 150.000 học sinh từ hơn 20 quốc gia mỗi năm. Học sinh Việt Nam tham gia từ năm 2019 và đã giành hơn 220 huy chương quốc tế. Ở mùa gần nhất, toàn bộ thí sinh dự thi quốc tế đều đoạt giải.

Những con số này cho thấy quy mô của kỳ thi, nhưng với học sinh tại Tuyên Quang, điều quan trọng hơn là cơ hội được tiếp cận.

Khi cơ hội không còn là khoảng cách

Việc tổ chức vòng loại trực tiếp tại địa phương giúp học sinh không cần di chuyển xa vẫn có thể tham gia sân chơi quốc tế. Đây là một thay đổi đáng chú ý so với trước đây, khi phần lớn các kỳ thi dạng này tập trung tại các thành phố lớn.

Tuyên Quang trở thành một trong những điểm thi có số lượng thí sinh đông, phản ánh sự quan tâm của phụ huynh, nhà trường đối với các hoạt động học thuật.

Đại diện đơn vị đăng cai, cô Lý Thị Hương Mai – Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn cho biết nhà trường đã phối hợp phát động cuộc thi tới các trường trong tỉnh, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

Theo bà, đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là dịp để học sinh giao lưu, cọ xát và phát hiện năng lực của bản thân.

Khi Toán học không còn là những phép tính quen thuộc

Sự khác biệt của AIMO nằm ở cách ra đề. Không còn những bài toán có thể giải nhanh bằng công thức, nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh phải suy luận, thậm chí thay đổi cách tiếp cận.

Nguyễn Bình Nhi, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết đề thi không quá nặng về kiến thức, nhưng cần suy nghĩ kỹ. “Có những câu em phải thử nhiều cách mới tìm ra hướng giải”, em nói.

Học sinh Tô Gia Phú, cùng trường, nhận xét nếu áp dụng máy móc công thức sẽ khó đạt kết quả. “Phải hiểu bản chất thì mới làm được”, Phú chia sẻ.

Đáng chú ý, một số thí sinh đã quen với các kỳ thi quốc tế bằng tiếng Anh nên tỏ ra tự tin hơn. Các em cho biết yếu tố ngôn ngữ không còn là rào cản lớn, từ đó có thể tập trung vào việc phân tích và giải quyết bài toán.

Phạm Thu Trang, học sinh Trường THCS Bình Thuận, lần đầu tham gia kỳ thi, cho biết đề có nhiều dạng bài mới. “Có những câu em chưa từng gặp, phải suy nghĩ theo cách khác. Em thấy khó nhưng thú vị”, Trang nói.

Một bài thi, nhiều ý nghĩa

Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiếp cận một “thước đo” mang tính quốc tế. Nhưng theo ban tổ chức, điều quan trọng không phải là kết quả cuối cùng.

Theo kế hoạch, những thí sinh đạt kết quả tốt sẽ tiếp tục tham gia vòng Chung kết quốc gia tại Hà Nội, trước khi có cơ hội dự vòng Chung kết quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Trong bối cảnh giáo dục đang chuyển từ đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực, những sân chơi như AIMO mang đến một cách tiếp cận khác. Ở đó, học sinh không chỉ học cách giải bài toán, mà còn học cách tư duy, thích nghi và vượt qua giới hạn của chính mình.

Với hơn 900 học sinh có mặt tại Trường THCS Lê Quý Đôn, hành trình này bắt đầu từ một bài thi. Nhưng có thể, điều các em nhận được sẽ còn vượt xa kết quả trên giấy.