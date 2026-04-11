Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân làm sạch biển, sẵn sàng vào mùa du lịch

Hoài Nam

TPO - Hàng trăm đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan nhằm bảo vệ môi trường biển, sẵn sàng vào mùa du lịch.

Ngày 11/4, tại Khu du lịch biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), lực lượng đoàn viên thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia đợt ra quân vệ sinh môi trường, chuẩn bị cho mùa du lịch biển﻿ năm 2026. Ảnh:HN
Hàng trăm đoàn viên cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương đã đồng loạt ra quân thu gom rác thải, làm sạch hơn 3 km bờ biển. Với tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ xã Tiên Điền đảm nhận nhiều phần việc như nhặt rác, phân loại và xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, dọn dẹp các tuyến đường dẫn vào khu du lịch.
Hàng chục tấn rác thải đã được lực lượng chức năng và người dân thu gom, xử lý, góp phần trả lại cảnh quan môi trường sạch đẹp, thông thoáng cho khu vực.
Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Đoàn xã Tiên Điền đã phối hợp với lực lượng Hải đội tổ chức trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và 100 phao cứu sinh cho ngư dân địa phương. Những phần quà ý nghĩa không chỉ góp phần hỗ trợ ngư dân đảm bảo an toàn khi ra khơi mà còn khơi dậy lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cùng với đó, tại Lộc Hà, đoàn thanh niên địa phương cũng đồng loạt triển khai các hoạt động làm sạch bãi biển﻿, thu gom rác thải nhựa tại khu vực bãi biển Xuân Hải.
Việc tổ chức đợt ra quân nhằm xây dựng hình ảnh Khu du lịch biển Xuân Hải xanh, sạch, đẹp góp phần thu hút du khách trong mùa du lịch biển năm 2026.
Ngoài lực lượng đoàn viên thanh niên, đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an cùng các đoàn thể, hội viên trên địa bàn xã Lộc Hà cũng tích cực tham gia, góp phần tạo nên khí thế sôi nổi và lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường.
#Hà Tĩnh #thanh niên #thanh niên dọn sạch biển #dọn biển #vào mùa du lịch #làm sạch bãi biển #thu gom rác thải nhựa #Khu du lịch biển Xuân Thành #mùa du lịch biển 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục