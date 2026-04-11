Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân làm sạch biển, sẵn sàng vào mùa du lịch

TPO - Hàng trăm đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan nhằm bảo vệ môi trường biển, sẵn sàng vào mùa du lịch.
Hàng trăm đoàn viên cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương đã đồng loạt ra quân thu gom rác thải, làm sạch hơn 3 km bờ biển. Với tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ xã Tiên Điền đảm nhận nhiều phần việc như nhặt rác, phân loại và xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, dọn dẹp các tuyến đường dẫn vào khu du lịch.
Hàng chục tấn rác thải đã được lực lượng chức năng và người dân thu gom, xử lý, góp phần trả lại cảnh quan môi trường sạch đẹp, thông thoáng cho khu vực.
Việc tổ chức đợt ra quân nhằm xây dựng hình ảnh Khu du lịch biển Xuân Hải xanh, sạch, đẹp góp phần thu hút du khách trong mùa du lịch biển năm 2026.
Ngoài lực lượng đoàn viên thanh niên, đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an cùng các đoàn thể, hội viên trên địa bàn xã Lộc Hà cũng tích cực tham gia, góp phần tạo nên khí thế sôi nổi và lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường.