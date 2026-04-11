Những 'đại sứ thanh niên' lan tỏa tình hữu nghị Việt - Trung

TP - Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc là hoạt động chính trị quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Ngày 10/4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn Đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam tham dự chương trình “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc.

Hành trình đặc biệt ý nghĩa

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, chúc mừng các đại biểu đã được lựa chọn tham gia một hành trình “đặc biệt ý nghĩa và giàu giá trị”. Theo anh Lâm, các thành viên trong đoàn không chỉ là những gương mặt tiêu biểu đến từ nhiều lĩnh vực mà còn là những người may mắn khi có cơ hội tham gia một chương trình mang tầm vóc đối ngoại quan trọng.

Chương trình Hành trình đỏ do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát động. Vì thế, chương trình không đơn thuần là hoạt động giao lưu hay tham quan, mà là hoạt động chính trị quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Hành trình đỏ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước, qua đó khẳng định vị thế trong “bản đồ đối ngoại nhân dân”.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tham gia hoạt động tại hai địa bàn chính là Quảng Châu và Bắc Kinh, với rất nhiều nội dung phong phú. Các đại biểu chia thành 4 nhóm chuyên biệt gồm cán bộ Đoàn, sinh viên; thiếu nhi; truyền thông; văn hóa - nghệ thuật, nhằm bảo đảm hiệu quả trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Đáng chú ý, hành trình lần này có ý nghĩa đặc biệt khi đoàn đại biểu sẽ được tham dự hoạt động có sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Mỗi đại biểu vì thế được kỳ vọng đóng vai trò như một “đại sứ thanh niên”, đại diện cho hình ảnh, trí tuệ và bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam trước bạn bè Trung Quốc. Thông qua hành trình, các bạn trẻ có điều kiện trực tiếp quan sát sự phát triển của một quốc gia, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần hội nhập và ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

Đoàn sẽ tham gia nhiều chương trình quan trọng, thiết thực như tham quan các “địa chỉ đỏ” gắn với lịch sử cách mạng hai nước và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc; khảo sát các mô hình phát triển khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và đô thị hiện đại; tham dự các diễn đàn, tọa đàm đối thoại thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”.

Các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc”. Ảnh: Lưu Trinh

Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đại biểu cần nghiêm túc tham gia tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức đối ngoại, đồng thời xác định rõ vai trò “đại sứ thanh niên”. Cùng với đó là nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chấp hành nghiêm sự phân công của ban tổ chức.

Anh Lâm nhấn mạnh tinh thần chủ động học tập, khuyến khích các đại biểu tích cực quan sát, lắng nghe để mở rộng tư duy. Từ trải nghiệm thực tế về sự phát triển của Trung Quốc, anh Lâm mong muốn các bạn trẻ sẽ có thêm động lực và ý tưởng đóng góp cho sự phát triển của đất nước sau khi trở về. Mỗi đại biểu cần thể hiện tinh thần hội nhập, tham gia đối thoại với thái độ cầu thị, tự tin, qua đó lan tỏa hình ảnh thanh niên Việt Nam năng động, trách nhiệm. Đối với các em thiếu nhi, sự hồn nhiên, thân thiện và mạnh dạn, tinh thần đoàn kết chính là cầu nối góp phần vun đắp tình đoàn kết.

Viết tiếp câu chuyện hữu nghị truyền thống tốt đẹp

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc”, diễn ra từ ngày 11/4-18/4, với sự tham gia của 192 đại biểu thanh thiếu nhi. Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức. Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban công tác Đoàn làm trưởng đoàn.

Các đại biểu tập huấn trước khi lên đường tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc”. Ảnh: Lưu Trinh

192 đại biểu thanh thiếu nhi được chia làm 4 nhóm. Cụ thể, nhóm truyền thông và sáng tạo nội dung tập trung nghiên cứu, triển khai các hoạt động liên quan đến công tác truyền thông; nhóm cán bộ Đoàn và sinh viên chú trọng trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên và đời sống sinh viên; nhóm văn hóa - nghệ thuật đẩy mạnh giao lưu học thuật, tìm hiểu các giá trị văn hóa, nghệ thuật; trong khi đó, nhóm thiếu nhi tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với lứa tuổi, góp phần nâng cao kỹ năng và nhận thức cho các em.

Chị Bùi Thị Thu Phương - Tỉnh Đoàn Sơn La, nhìn nhận chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2026” tại Trung Quốc là một hành trình ý nghĩa, kết nối lịch sử, hun đúc niềm tin và mở rộng tầm nhìn cho thế hệ trẻ hôm nay. Chị Phương tin tưởng rằng, qua hành trình này, thanh niên hai nước sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, lấy tri thức làm nền tảng, lấy bản lĩnh làm điểm tựa, lấy hợp tác làm cầu nối, qua đó trở thành lực lượng nòng cốt góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin và không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng bền chặt, thực chất và hiệu quả.

Chương trình được triển khai với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn lao dành cho thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Là đại biểu sinh viên nhỏ tuổi nhất tham gia Hành trình đỏ năm nay, Đặng Đình An (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) vừa cảm thấy vinh dự tự hào, vừa trách nhiệm lớn lao. “Đối với tôi, đây không chỉ một chuyến đi trải nghiệm, mà còn là sứ mệnh của người trẻ trong việc tiếp bước cha anh, góp phần nhỏ bé của mình vào việc gìn giữ và viết tiếp câu chuyện hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và thanh niên hai nước Việt - Trung”, Đình An nói.

Để xứng đáng với vai trò đại sứ thanh niên, Đình An đã chuẩn bị hành trang toàn diện về tri thức, văn hóa và tinh thần. Về tri thức, nam sinh ôn lại lịch sử cách mạng, vận dụng kiến thức pháp luật, quan hệ quốc tế để hiểu sâu hơn về ngoại giao nhân dân. An dành thời gian tìm hiểu phong tục nước bạn, trau dồi giao tiếp tiếng Trung để tương tác tự nhiên. “Quan trọng nhất với mình là tinh thần nhiệt huyết, cởi mở và năng lượng tích cực. Tôi mong muốn giới thiệu hình ảnh sinh viên Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, trân trọng lịch sử và khát khao hội nhập”, Đình An chia sẻ.