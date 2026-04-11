Những ‘đại sứ nhỏ tuổi’ tham gia Hành trình đỏ 2026

TPO - Từ ngày 11–18/4/2026, “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” tại Trung Quốc không chỉ là chuyến đi trải nghiệm mà còn là dịp để những gương mặt thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam mang theo trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng hội nhập. Mỗi em là một câu chuyện đẹp về tài năng, trách nhiệm và tinh thần vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung.

Ca sĩ nhí mang âm nhạc kết nối tình hữu nghị

Là học sinh lớp 8A4 Trường THCS Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Cao Phú Quý không chỉ nổi bật với thành tích học tập mà còn là một gương mặt nghệ thuật ấn tượng. Em là ca sĩ nhí hiếm hoi tổ chức live concert riêng, ra mắt 2 MV ca nhạc và đạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước, quốc tế. Năm 2025, em vinh dự là một trong 500 đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X.

Cao Phú Quý

Trở thành đại biểu tham gia Hành trình đỏ, Phú Quý chia sẻ niềm tự hào lớn lao khi được đại diện thiếu nhi Việt Nam tham gia một hoạt động mang ý nghĩa lịch sử và đối ngoại. Với em, đây không chỉ là chuyến đi trải nghiệm mà còn là hành trình học hỏi và trưởng thành, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Để chuẩn bị, Phú Quý đã tìm hiểu kỹ về lịch sử quan hệ Việt – Trung, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và đặc biệt chuẩn bị các tiết mục âm nhạc, trong đó có bài hát tiếng Trung và những ca khúc Việt Nam giàu ý nghĩa kết nối. Em tin rằng âm nhạc sẽ là “ngôn ngữ chung” giúp thiếu nhi hai nước xích lại gần nhau hơn.

"Điều em mong đợi nhất là tạo được những dấu ấn tốt đẹp qua sự chân thành và cởi mở, đồng thời học hỏi thêm về văn hóa, lịch sử và tư duy của bạn bè quốc tế, từ đó mở ra những kết nối lâu dài trong tương lai", Phú Quý chia sẻ.

Mang đàn bầu sang nước bạn lan tỏa bản sắc Việt

Đỗ Trà My - Liên đội trưởng Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội là một trong những gương mặt thiếu nhi tiêu biểu của Thủ đô với nhiều dấu ấn nổi bật: Đại biểu thi đua yêu nước toàn quốc năm 2025, Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, học sinh tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Đỗ Trà My

Với Trà My, Hành trình đỏ là dấu mốc đặc biệt khi em được đại diện thiếu nhi Việt Nam mang hình ảnh đất nước ra thế giới. Em bày tỏ niềm tự hào và hạnh phúc khi có cơ hội kết bạn, vượt qua rào cản ngôn ngữ để xây dựng tình đoàn kết với thiếu nhi Trung Quốc. Em coi mình như một “sứ giả nhỏ tuổi” góp phần thắt chặt tình hữu nghị quốc tế.

Sự chuẩn bị của Trà My cho chuyến hành trình này mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc, em mang theo đàn bầu – nhạc cụ truyền thống của Việt Nam để biểu diễn trên đất bạn, cùng những ca khúc giới thiệu về quê hương. "Với em, đó không chỉ là tiết mục nghệ thuật mà còn là cách kể câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc", Trà My nói.

Điều em mong đợi nhất là được “tìm về nguồn cội của tình hữu nghị”, được truyền cảm hứng để nuôi dưỡng lý tưởng sống tích cực. Trà My chia sẻ, hành trình này đã gieo vào em khát vọng học tập, tiếp thu tinh hoa từ bạn bè quốc tế để trở thành một công dân có ích trong kỷ nguyên mới.

Hoa khôi tài năng lan tỏa giá trị nhân văn

Lê Phương Bảo Ngọc, lớp 9A2.1, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, phường Cửa Nam, Hà Nội là gương mặt thiếu nhi đa tài của Thủ đô với bảng thành tích ấn tượng: Giải Kim Đồng năm 2024, Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2025, Quán quân Tài năng thiếu nhi Thủ đô 2024, giải Nhất Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội 2023. Không chỉ vậy, em còn vừa đăng quang hoa khôi tại trường và thường xuyên đảm nhận vai trò MC trong nhiều sự kiện lớn.

Lê Phương Bảo Ngọc

Khi trở thành đại biểu Hành trình đỏ, Bảo Ngọc không giấu được niềm xúc động và tự hào. Em nhận thức rõ đây không chỉ là chuyến đi trải nghiệm mà còn là cơ hội lan tỏa những giá trị nhân văn, đặc biệt là tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Em đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức và tinh thần: tìm hiểu lịch sử, văn hóa hai nước, rèn luyện sự tự tin, sẵn sàng hòa nhập và kết nối với bạn bè quốc tế. Với tinh thần cởi mở, tích cực, Bảo Ngọc mong muốn mỗi khoảnh khắc trong hành trình đều trở thành bài học quý giá.

"Điều em kỳ vọng nhất là được trực tiếp trải nghiệm, lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng và trưởng thành hơn qua từng hoạt động. Em cũng mong có thêm nhiều người bạn mới, cùng nhau lưu giữ ký ức đẹp và tiếp tục viết nên những câu chuyện hữu nghị giữa hai dân tộc", Bảo Ngọc nói.

Từ những câu chuyện của Cao Phú Quý, Đỗ Trà My và Lê Phương Bảo Ngọc, có thể thấy rõ hình ảnh một thế hệ thiếu nhi Việt Nam tự tin, tài năng, giàu trách nhiệm và sẵn sàng góp phần xây dựng nhịp cầu hữu nghị trong thời đại mới.