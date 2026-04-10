Dấu ấn 'áo xanh' Đà Nẵng lan tỏa trong Tháng Thanh niên 2026

TPO - Tháng Thanh niên năm 2026, hơn 41.500 lượt đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng tham gia, triển khai 167 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, lan tỏa dấu ấn "áo xanh" trong xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Ngày 10/4, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, kết nối từ điểm cầu chính đến các đơn vị trực thuộc.

﻿Ảnh: Giang Thanh

Theo báo cáo, trong Tháng Thanh niên, toàn thành phố đã thu hút hơn 41.500 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia các hoạt động, triển khai 167 công trình, phần việc thanh niên trên địa bàn. Tuổi trẻ Đà Nẵng đã tổ chức 3 đợt ra quân đồng loạt xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, xóa 220 điểm đen môi trường, trồng mới 25 nghìn cây xanh.

Điểm nhấn nổi bật là các công trình, phần việc thanh niên được triển khai đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng; đồng thời, 100% cơ sở Đoàn đảm nhận ít nhất 1 công trình, phần việc, góp phần cải thiện môi trường sống, xây dựng đô thị văn minh và đảm bảo an sinh xã hội.

Các hoạt động an sinh xã hội được triển khai sâu rộng với nhiều kết quả thiết thực như chăm lo 3.200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 2.000 lượt người dân.

Nhiều mô hình, hoạt động vì cộng đồng được triển khai, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, chuyển đổi số...

Công tác hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, việc làm đạt kết quả tích cực với 21.500 lượt tư vấn hướng nghiệp, 10.800 thanh niên được giới thiệu việc làm, hỗ trợ 200 lượt thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng dư nợ khoảng 30 tỷ đồng, cùng 120 dự án khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ.

Hoạt động chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với 150 lớp tập huấn cho hơn 6.500 lượt ĐVTN; duy trì 108 đội hình thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số với trên 1.000 lượt đoàn viên tham gia, góp phần nâng cao năng lực số cho thanh niên và người dân.

Các tổ chức Đoàn trực thuộc cũng triển khai nhiều sáng kiến, mô hình để tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 như: Video AI tuyên truyền bầu cử, tiếng loa thanh niên, lá phiếu đầu tiên, cử tri số…

Đối với 14 chỉ tiêu trọng tâm trong Tháng Thanh niên, Thành Đoàn Đà Nẵng đã thực hiện đạt và vượt 100% các chỉ tiêu. Trong đó, nổi bật như: Tổ chức 108 hoạt động thúc đẩy ĐVTN đóng góp 10.200 ý tưởng sáng kiến; 100% xã biên giới xây dựng đề án tình nguyện vì cộng đồng; 100% đơn vị tổ chức đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương; 53% ĐVTN tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, 72% sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 100% thanh niên sử dụng thanh toán điện tử…

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả triển khai Tháng Thanh niên năm 2026, ghi nhận những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời, biểu dương, khen thưởng 80 tập thể và 154 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia các hoạt động.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Tháng Thanh niên 2026 trên địa bàn đã diễn ra sôi nổi đồng bộ, bám sát định hướng của Trung ương Đoàn và nhiệm vụ chính trị của thành phố, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN.

“Với những kết quả đạt được, Tháng Thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong phát huy sức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, thúc đẩy chuyển đổi số và lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Đà Nẵng năng động, sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng”, anh Hùng nói.