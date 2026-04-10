Công an nhập vai, dựng cảnh làm clip tuyên truyền viral cõi mạng

TPO - Từ những thước phim ngắn, lời thoại mộc mạc và những tình huống rất gần với đời sống thường ngày, cán bộ công an trẻ đã nhập vai, dựng cảnh clip tuyên truyền về Nghị định 168 trở nên sinh động, dễ nhớ và đang viral trên mạng xã hội.

Với hơn 4,5 triệu lượt xem, hơn 300 nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội TikTok chỉ sau 1 ngày đăng tải, clip tuyên truyền về Nghị định 168 của Thượng úy Phạm Đức Huỳnh - Tổ an ninh, Công an xã A Lưới 1, TP Huế đang trở nên viral cõi mạng. Clip được đăng tải trên fanpage của Công an xã A Lưới 1 cũng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Clip tuyên truyền về Nghị định 168 thu hút triệu view. Video: NCCC.

Chia sẻ với PV Báo Tiền Phong, Thượng úy Phạm Đức Huỳnh cho biết, ý tưởng thực hiện clip đã được ấp ủ từ năm ngoái, nhưng khi đó chưa có điều kiện để triển khai."

'Sau này, khi có dịp trao đổi với em ruột của mình là người làm âm nhạc, theo đuổi rap và cũng có kinh nghiệm sáng tạo nội dung, hai anh em đã cùng bắt tay thực hiện. Chúng tôi muốn thử một cách làm mới, gần với hơi thở của mạng xã hội hơn, nhưng vẫn giữ được mục tiêu cốt lõi là tuyên truyền để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tiếp nhận", Thượng úy Huỳnh cho hay.

Thượng úy trẻ cho biết, ban đầu, cả hai chỉ nghĩ đơn giản là làm thử xem phản ứng của mọi người thế nào. Không ngờ ngay từ tập đầu tiên, clip đã nhận được sự quan tâm lớn và lan tỏa rất nhanh. Quá trình thực hiện cũng không quá cầu kỳ, chủ yếu là bám sát những gì gần gũi, thực tế nhất. Cả hai đã cùng nhau bàn kịch bản, quay trong khoảng 4 - 5 tiếng, sau đó tối về dựng để đăng luôn.

Chính sự chân thật, tự nhiên ấy lại tạo nên sức hút, bởi người xem cảm nhận được đây không phải là một sản phẩm quá lên gân hay khô cứng, mà là một cách truyền tải mềm mại, sinh động.

"Điều khiến tôi thấy ý nghĩa nhất không nằm ở con số lượt xem hay mức độ viral trên mạng xã hội, mà là hiệu quả tuyên truyền rất rõ ràng ngoài đời thực. Khi trở về địa phương, ở khu vực Công an xã A Lưới 1, A Lưới 2, nhiều người nhận ra tôi và chia sẻ rằng họ rất dễ thuộc, dễ nhớ nội dung trong clip.

Có người nói xem một lần là hiểu, là nhớ, bởi thông điệp được truyền tải tự nhiên, không nặng nề. Đặc biệt, đối tượng tiếp cận không chỉ là người lớn mà còn có rất nhiều bạn trẻ, thiếu nhi cũng xem và ghi nhớ được. Điều đó cho thấy khi công tác tuyên truyền được thể hiện bằng ngôn ngữ gần gũi với cộng đồng, nhất là ngôn ngữ của giới trẻ, sức lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều" - Thượng úy Huỳnh chia sẻ.

Theo anh, ý nghĩa lớn nhất của những clip như vậy là góp phần làm mới hình thức tuyên truyền trong lực lượng Công an. Trước đây, nhiều người thường nghĩ tuyên truyền là phải nghiêm túc theo cách truyền thống, đôi khi vì thế mà khó chạm tới nhóm công chúng trẻ.

Nhưng thực tế hiện nay cho thấy, nếu biết nhập vai, dựng tình huống, lồng ghép thông điệp vào những câu chuyện ngắn gọn, dễ xem, dễ chia sẻ trên nền tảng số, thì nội dung tuyên truyền không chỉ đến được với người dân mà còn ở lại lâu hơn trong trí nhớ của họ. Người xem không có cảm giác đang ép phải tiếp nhận thông tin, mà tiếp cận một cách tự nhiên, thoải mái hơn.

Ảnh chụp hậu trường trong phân cảnh cuối của clip.

Trước đó, Thượng úy Huỳnh đã đăng tải một clip tuyên truyền về lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm và nẹt ga, nẹt bô nơi công cộng, thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok.

Từ hiệu ứng tích cực ban đầu, anh tin rằng đây không chỉ là một clip mang tính thử nghiệm, mà còn mở ra một hướng đi mới trong công tác tuyên truyền ở cơ sở. Khi cán bộ công an trực tiếp tham gia diễn xuất, sáng tạo nội dung, tự mình kể câu chuyện của chính công việc hằng ngày bằng hình thức trẻ trung, gần gũi, hình ảnh người chiến sĩ công an cũng trở nên đời thường, thân thiện hơn trong mắt nhân dân. Qua đó, khoảng cách giữa lực lượng chức năng với người dân, nhất là với thanh thiếu niên, cũng được rút ngắn.

"Bản thân tôi phụ trách công tác tại Tổ An ninh, Công an xã A Lưới 1, nhưng từ lâu đã có niềm yêu thích với diễn xuất và sáng tạo nội dung. Khi bắt tay làm clip, tôi muốn đẩy cảm xúc lên cao trào hơn, muốn nói thẳng, nói trúng đến các bạn trẻ bằng chính cách mà các bạn đang nghe, đang xem, đang tiếp nhận thông tin mỗi ngày.

Và điều rất vui là mọi người đón nhận tích cực, thậm chí nhiều người còn hào hứng nhắn rằng mong nhân vật trong clip được “hồi sinh” để có tập 2. Với tôi, đó không chỉ là sự yêu mến dành cho một sản phẩm sáng tạo, mà còn là tín hiệu cho thấy cách tuyên truyền này đã thực sự chạm tới công chúng", Thượng úy Huỳnh nói.

Thời gian tới, anh mong muốn tiếp tục thực hiện bài bản hơn, đầy đủ hơn với hình thức này, không chỉ dừng lại ở một vài clip lẻ mà có thể phát triển thành cách làm tuyên truyền thường xuyên, đồng thời nhân rộng ra cho các đơn vị khác.

"Hiệu quả lớn nhất của tuyên truyền không phải là nói thật nhiều, mà là làm sao để người dân nhớ, hiểu và tự giác làm theo. Nếu clip ngắn có thể khiến thông điệp pháp luật, an ninh trật tự hay kỹ năng phòng ngừa đi vào đời sống một cách tự nhiên hơn, thì đó chính là giá trị rất đáng để tiếp tục đầu tư và phát huy", cán bộ trẻ nói.