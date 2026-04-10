Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ UBND TP. Cần Thơ hỗ trợ 2,5 tỷ đồng an sinh xã hội

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong 3 tháng đầu năm, Đoàn Thanh niên UBND TP. Cần Thơ đã trao hơn 2.000 phần quà cho các gia đình chính sách, các em thiếu nhi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện hàng chục công trình, phần việc thanh niên, với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Ngày 9/4, Đoàn Thanh niên UBND TP. Cần Thơ sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên quý 1/2026, và nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Chị Phan Anh Trang - Bí thư Đoàn UBND TP. Cần Thơ cho biết, nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi đã được triển khai trong 3 tháng đầu năm. Tập trung các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng, chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; tổ chức Tháng Thanh niên...

Chị Phan Anh Trang - Bí thư Đoàn UBND TP. Cần Thơ ký kết với Thư viện thành phố phát triển văn hóa đọc.

Cùng với đó, theo chị Trang, các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thanh niên tình nguyện, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những bức xúc tại đơn vị và của cộng đồng. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đem lại hiệu quả giáo dục và đáp ứng lợi ích của thanh niên.

Trong 3 tháng đầu năm, Đoàn UBND TP. Cần Thơ đã trao hơn 2.000 phần quà cho các gia đình chính sách, thiếu nhi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thực hiện hàng chục công trình và phần việc thanh niên, tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn được đẩy mạnh, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào quản lý và triển khai nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng từ nguồn đoàn viên ưu tú tiếp tục được chú trọng, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.

Hoạt động thăm gia đình chính sách của Đoàn UBND TP Cần Thơ trong quý 1/2026.

Ông Lý Tấn Hổ - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP. Cần Thơ đề nghị, Ban Chấp hành Đoàn UBND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên. Đặc biệt, Đoàn cần tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, quản lý đoàn viên.

