Tuổi trẻ UBND TP. Cần Thơ hỗ trợ 2,5 tỷ đồng an sinh xã hội

TPO - Trong 3 tháng đầu năm, Đoàn Thanh niên UBND TP. Cần Thơ đã trao hơn 2.000 phần quà cho các gia đình chính sách, các em thiếu nhi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện hàng chục công trình, phần việc thanh niên, với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Ngày 9/4, Đoàn Thanh niên UBND TP. Cần Thơ sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên quý 1/2026, và nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Chị Phan Anh Trang - Bí thư Đoàn UBND TP. Cần Thơ cho biết, nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi đã được triển khai trong 3 tháng đầu năm. Tập trung các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng, chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; tổ chức Tháng Thanh niên...

Chị Phan Anh Trang - Bí thư Đoàn UBND TP. Cần Thơ ký kết với Thư viện thành phố phát triển văn hóa đọc.

Cùng với đó, theo chị Trang, các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thanh niên tình nguyện, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những bức xúc tại đơn vị và của cộng đồng. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đem lại hiệu quả giáo dục và đáp ứng lợi ích của thanh niên.

Ngoài ra, công tác chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn được đẩy mạnh, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào quản lý và triển khai nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng từ nguồn đoàn viên ưu tú tiếp tục được chú trọng, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.

Hoạt động thăm gia đình chính sách của Đoàn UBND TP Cần Thơ trong quý 1/2026.

Ông Lý Tấn Hổ - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP. Cần Thơ đề nghị, Ban Chấp hành Đoàn UBND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên. Đặc biệt, Đoàn cần tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, quản lý đoàn viên.