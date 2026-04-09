Họp mặt sinh viên quốc tế, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

TPO - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Bunpimay 2026, chiều 9/4, Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức họp mặt sinh viên Lào, Campuchia và cán bộ Đoàn - Hội - Đội người Khmer, để lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, thắt chặt tình hữu nghị 3 nước.

Sinh viên Lào, Campuchia nhận quà tại buổi họp mặt.

Anh Dư Phạm Hữu Khuyến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang gửi lời chúc mừng năm mới đến các bạn sinh viên Campuchia, Lào cùng cán bộ Đoàn - Hội - Đội người Khmer, đón Tết trong không khí ấm áp, vui tươi, trọn vẹn nghĩa tình. Thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh, đặc biệt Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên quốc tế và thanh niên dân tộc Khmer.

Theo anh Khuyến, từ các chương trình giao lưu văn hóa giữa bốn dân tộc Kinh - Chăm - Hoa - Khmer, đến các chương trình an sinh xã hội đã góp phần tạo nên môi trường học tập, rèn luyện gắn kết, giàu nghĩa tình. Qua đó giúp sinh viên Campuchia, Lào yên tâm học tập, từng bước trưởng thành, tích lũy kiến thức, kỹ năng để trở về xây dựng quê hương, trở thành những “nhịp cầu” góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang Dư Phạm Hữu Khuyến phát biểu.

Thời gian tới, lãnh đạo Tỉnh Đoàn An Giang kỳ vọng, sinh viên Campuchia, Lào tiếp tục nỗ lực học tập, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị; đội ngũ cán bộ Đoàn người Khmer tiếp tục là lực lượng nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chia sẻ tại buổi họp mặt, em Phommala Vanthakone - đại diện sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Trường Đại học An Giang cho biết, những ngày đầu học tập tại Việt Nam dù có khó khăn do môi trường mới, nhưng sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, thầy cô và bạn bè đã giúp các em vững bước.

“Chúng em không chỉ mang về kiến thức, còn mang theo những ký ức ấm áp về con người An Giang. Những tình cảm này sẽ là sợi dây gắn kết bền chặt, để chúng em tự hào trở thành những ‘nhịp cầu nhỏ’ vun đắp tình hữu nghị ba nước”, em Phommala Vanthakone chia sẻ.

Dịp này, Tỉnh Đoàn An Giang cùng các đơn vị đã trao quà cho sinh viên Lào, Campuchia có thành tích tiêu biểu đang học tập tại Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Kiên Giang và cán bộ Đoàn - Hội - Đội người Khmer có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.