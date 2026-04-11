Hà Nội tuyên dương 68 học sinh '3 rèn luyện' và '3 tốt' tiêu biểu cấp thành phố

Xuân Tùng
TPO - Tại Ngày hội “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, Thành Đoàn Hà Nội tuyên dương 68 học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố năm học 2024 - 2025.

Ngày 11/4, tại Trường THPT Ngọc Hồi (xã Thanh Trì), Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội “Học sinh 3 rèn luyện”,“Học sinh 3 tốt” cấp Thành phố năm 2026.

Dự chương trình có anh Lâm Tùng – Phó trưởng Ban Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, cùng đông đảo đoàn viên, học sinh của các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Anh Đào Đức Việt phát biểu tại chương trình. Ảnh: Linh Phan

Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội cho biết, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” là phong trào trọng tâm, xuyên suốt, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lớp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, học tập, tay nghề và thể lực. Nhiều tấm gương học sinh tiêu biểu đã được phát hiện, tuyên dương và lan tỏa, trở thành nguồn cảm hứng tích cực trong học tập, rèn luyện và cống hiến vì cộng đồng.

Anh Việt nhấn mạnh, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” không chỉ dừng lại ở một danh hiệu thi đua, mà còn là hành trình để mỗi học sinh khẳng định bản thân, hoàn thiện kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Anh Lâm Tùng và anh Nguyễn Tiến Hưng trao khen thưởng học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” tiêu biểu cấp thành phố. Ảnh: Linh Phan
Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Linh Phan

Tại chương trình, Thành Đoàn Hà Nội đã tuyên dương 63/419 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”; 5 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” tiêu biểu cấp Thành phố năm học 2024 – 2025. Đây là những bạn học sinh tiêu biểu và đạt giải thưởng của các cuộc thi cấp thành phố trở lên.

Trong chương trình đã diễn ra cuộc thi rung chuông vàng với chủ đề “Học sinh Thủ đô: Tự hào lịch sử dân tộc - Xây dựng trường học hạnh phúc” thu hút sự tham gia của 133 học sinh đến từ nhiều trường trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, Hội khỏe Học sinh Thủ đô với nhiều nội dung thi đấu thể thao sôi nổi như chạy tiếp sức, kéo co, nhảy bao bố, nhảy dân vũ, thu hút hơn 1.200 học sinh đến từ 30 trường THPT, TTGDNN - GDTX, TCCN và DN và 22 xã/phường trên địa bàn thành phố tham gia.

Bên cạnh đó, tại ngày hội, các bạn trẻ còn được tham gia trải nghiệm tại các gian hàng minigame, photobooth chụp ảnh, tư vấn học tiếng Anh.

Đoàn viên thanh niên tham gia Hội khỏe Học sinh Thủ đô. Ảnh: Linh Phan
Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức đã triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Cuộc thi dành cho mọi người dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội; khuyến khích các đơn vị xã, phường triển khai sâu rộng đến khối học sinh trung học phổ thông - bộ phận người dùng mạng xã hội đông đảo hiện nay.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ https://chinhluan.doanthanhnien.vn/. Thông tin chi tiết về thể lệ và hồ sơ dự thi được đăng tải công khai trên fanpage chính thức của Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội.

