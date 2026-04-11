Sinh viên TPHCM tham gia tuần cao điểm rèn kỹ năng hội nhập

Ngô Tùng
TPO - Đây không chỉ là đợt hoạt động cao điểm mà còn là một không gian giáo dục toàn diện, một môi trường thực tiễn sinh động để sinh viên thành phố rèn luyện, trưởng thành và khẳng định mình trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Sáng 11/4, tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức phát động Tuần lễ “Sinh viên TPHCM tự tin hội nhập”.

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tuần lễ diễn ra đợt cao điểm từ ngày 11-19/4 tại các cơ sở Hội trên địa bàn thành phố, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và có chiều sâu. Chương trình hướng đến nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực hội nhập quốc tế cho hội viên, sinh viên; đồng thời trang bị các kỹ năng thiết yếu như ngoại ngữ, năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Lãnh đạo Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức khởi động tuần lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại buổi phát động, anh Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - cho biết tuần lễ không chỉ là đợt hoạt động cao điểm, mà còn là một không gian giáo dục toàn diện, một môi trường thực tiễn sinh động để sinh viên thành phố rèn luyện, trưởng thành và khẳng định mình trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Tuần lễ được triển khai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, có chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa giáo dục chính trị, tư tưởng với trang bị kỹ năng hội nhập.

“Thông qua các hoạt động trong tuần lễ, ban tổ chức mong muốn đây là dịp để các bạn sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ và các kỹ năng hội nhập, từ đó tự tin hơn trong học tập, làm việc và giao tiếp trong môi trường quốc tế. Đây cũng là cơ hội để chúng ta lan tỏa và giới thiệu những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người và truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế, để mỗi bạn sinh viên không chỉ hội nhập mà còn mang theo niềm tự hào về bản sắc dân tộc”, anh Hoàng Phúc nói.

Bạn trẻ trải nghiệm các không gian học thuật và minigame liên quan đến việc bổ trợ kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp.

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động trọng tâm cấp thành sẽ diễn ra như: Diễn đàn Thanh niên với tư duy phát triển bền vững; Ngày hội Sinh viên với ngoại ngữ; cuộc thi Hùng biện tiếng Anh; cuộc thi tranh biện tiếng Anh “Power of Speech - Exposing Facts Breakthrough 2026”; chương trình kiểm tra trình độ tiếng Anh trực tuyến dành cho cán bộ Hội, hội viên, sinh viên trên toàn thành phố. Dịp này, bộ sản phẩm tuyên truyền trực tuyến về tiếng Anh trong công tác Hội Sinh viên cũng được giới thiệu, góp phần chuẩn hóa và nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động phong trào.

Cùng với đó, 100% cơ sở Hội trực thuộc sẽ triển khai các hoạt động hưởng ứng đa dạng như diễn đàn, hội thảo, cuộc thi học thuật, sân chơi ngoại ngữ, chương trình giao lưu quốc tế, hoạt động chuyển đổi số… phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

Talkshow Gen Z và bản lĩnh hội nhập toàn cầu với sự trao đổi, chia sẻ kỹ năng từ các giảng viên Anh ngữ giàu kinh nghiệm.
Tuần lễ “Sinh viên TPHCM tự tin hội nhập” có sự cộng hưởng, tham gia của nhiều cơ sở Hội Sinh viên trên địa bàn thành phố.
Bạn trẻ học hỏi, trải nghiệm những kiến thức bổ ích từ chương trình sau lễ phát động. Ảnh: Ngô Tùng

Tuần lễ “Sinh viên TPHCM tự tin hội nhập” không chỉ là chuỗi hoạt động phong trào mà còn là một bước cụ thể hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ của thành phố, đóng góp vào quá trình xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

