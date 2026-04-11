Hàng nghìn học sinh hào hứng tham gia ngày hội ‘Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm’

Ngọc Tú

TPO - Hàng nghìn học sinh Nghệ An đã hào hứng tham gia ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích. Không chỉ là sân chơi giải trí, chương trình còn là hành trình giúp các em khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Ngày 11/4, tại tỉnh Nghệ An, Hội đồng Đội Trung ương﻿, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF - Thương hiệu Kun tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam﻿ - Học tập tốt, rèn luyện chăm”. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).
Tham dự chương trình có anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam; ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An và hàng nghìn học sinh﻿, giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn.
Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” được Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố. Đây là hoạt động dành cho các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng đang học tập tại các trường tiểu học trên cả nước. Ngày hội là một hành trình dài, bền bỉ, được triển khai trong suốt 5 năm qua. Chương trình đẩy mạnh việc đồng hành cùng với gia đình, nhà trường trong định hướng, giáo dục, rèn luyện và phát triển toàn diện cho các em.
Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam nhấn mạnh: Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” chính là môi trường ý nghĩa để các em khám phá bản thân, bồi đắp tri thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.
“Mỗi hoạt động, mỗi trải nghiệm đều là cơ hội để các em thêm tự tin, bản lĩnh và trưởng thành hơn. Hành trình ấy đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực của từng cá nhân mà còn là tinh thần đoàn kết, sẻ chia và cùng nhau tiến bộ. Hãy mạnh dạn khám phá, dám ước mơ, dám hành động; bởi mỗi nỗ lực hôm nay chính là nền móng vững chắc để các em kiến tạo tương lai tỏa sáng cho bản thân và góp phần dựng xây đất nước mai sau”, anh Lê Anh Quân nhấn mạnh.
Hội đồng Đội Trung ương tin tưởng và mong muốn các thầy cô giáo, các anh, chị phụ trách Đội cùng các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, vui chơi, sáng tạo và phát triển toàn diện.
Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty cổ phần sữa Quốc tế Lof - thương hiệu Kun trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Các đại biểu trao quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An cũng trao 50 suất quà hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tại chương trình, các em học sinh được giao lưu cùng Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc.
Nhiều câu hỏi, trò chơi được Nghệ sĩ Xuân Bắc đặt ra để giao lưu cùng các em học sinh.
Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi.
Vui mừng khi nhận được những món quà ý nghĩa từ Nghệ sĩ Xuân Bắc.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình gặp mặt giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

