Hàng nghìn học sinh hào hứng tham gia ngày hội ‘Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm’

TPO - Hàng nghìn học sinh Nghệ An đã hào hứng tham gia ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích. Không chỉ là sân chơi giải trí, chương trình còn là hành trình giúp các em khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.
Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty cổ phần sữa Quốc tế Lof - thương hiệu Kun trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Các đại biểu trao quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An cũng trao 50 suất quà hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi.
Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình gặp mặt giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.