Hà Nội: Hàng ngàn thí sinh tranh tài ở vòng Sơ khảo Tekmonk Coding Olympiad 2026

HHTO - Vòng Sơ khảo cuộc thi Tekmonk Coding Olympiad 2026 đã chính thức diễn ra tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, thu hút thí sinh đến từ nhiều địa phương tham gia tranh tài ở các bảng đấu A và C. Không khí tại điểm thi được ghi nhận sôi động, nghiêm túc và giàu tính cạnh tranh.

Tekmonk Coding Olympiad 2026 là sân chơi dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12, nhằm phát hiện và bồi dưỡng năng lực lập trình, tư duy thuật toán cũng như khả năng sáng tạo công nghệ trong học sinh phổ thông.

Khác với cách phân chia theo cấp học ở một số mùa trước, Tekmonk Coding Olympiad năm học 2025-2026 được thiết kế theo các bảng thi gắn với nội dung và nền tảng công nghệ. Trong đó, thí sinh tham gia các nội dung như lập trình ứng dụng với Swift Playground, xây dựng sản phẩm sáng tạo bằng Scratch hoặc Python, hay thử thách tư duy thuật toán thông qua nền tảng CodeCombat.

Trong suốt thời gian diễn ra vòng sơ khảo, Ban Tổ chức ghi nhận tinh thần tập trung cao độ và nỗ lực của các thí sinh. Dù là phần thi lập trình trực tiếp trên hệ thống hay các bài thi nộp trực tuyến, nhiều thí sinh đã thể hiện khả năng tư duy logic tốt, cách tiếp cận bài toán linh hoạt và bản lĩnh khi làm bài trong thời gian giới hạn.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, đề thi năm nay được xây dựng theo hướng tăng cường tính thực tiễn, khuyến khích thí sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thay vì chỉ dừng ở lý thuyết. Một số nội dung có tính phân loại cao, giúp nhận diện rõ những thí sinh có năng lực nổi trội.

Bên cạnh nỗ lực của thí sinh, vòng thi còn có sự đồng hành của phụ huynh và nhà trường. Cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai cùng sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên đã góp phần tạo nên môi trường thi cử thuận lợi, an toàn.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ sớm công bố kết quả vòng sơ khảo trên các kênh thông tin chính thức. Những thí sinh đạt thành tích cao sẽ tiếp tục bước vào các vòng thi tiếp theo, hướng tới vòng chung kết toàn quốc của Tekmonk Coding Olympiad 2026.