Hành trình tăng tốc của "kỷ lục gia" Khối Tự nhiên: Bỏ túi bí kíp học hiệu quả

HHTO - Để ghi danh vào bảng vàng thủ khoa toàn quốc với số điểm tối đa 30/30, những “kỷ lục gia” khối Tự nhiên kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 - 2025 đã tăng tốc “hệ điều hành” học tập từ sớm. Cùng giải mã lộ trình, tư duy và bản lĩnh của hai chàng trai 2K7 này ngay thôi nào!

Bứt tốc từ trạm huấn luyện nội trú

Ba điểm 10 tuyệt đối, tổng 30/30 là thành tích của bạn Trần Đức Tài (Lớp 12B1 trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2024 - 2025. Là thủ khoa duy nhất toàn quốc khối B00 với ba môn Toán - Hóa - Sinh, Đức Tài không chỉ nổi bật vì điểm số mà còn vì cách học kỷ luật và hiệu quả.

Lớn lên tại thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) trong gia đình có ba mẹ đều là nhà giáo, năm lớp 10, Đức Tài quyết định học nội trú tại trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM). “Lúc rời nhà lên thành phố, mình chỉ có một mục tiêu duy nhất là đậu ngành Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM để cống hiến cho ngành y tế nước nhà”, Tài chia sẻ.

Bạn Trần Đức Tài (phải).

Với mục tiêu duy nhất ấy, Đức Tài đã lên lộ trình ôn luyện riêng cho bản thân dựa vào chương trình chính khóa và kế hoạch học tập của trường. Xác định môn Toán là thế mạnh ngay từ những năm THCS, cậu bạn tập trung vào những phần vận dụng cao như hình học không gian Oxyz, xác suất, giải tích khi học lớp 12. “Mình phải chắc chắn từ đầu đến cuối trong mỗi lần luyện đề, đặc biệt là phần kiến thức về xác suất”.

Hóa học lại là câu chuyện khác. Tài học kỹ lý thuyết trước, từ sách giáo khoa, bộ sách nâng cao đến các dạng bài ứng dụng thực tế về các hiện tượng hóa học. Dù vậy, cậu bạn vẫn lo nhất phần tính toán dạng cổ điển trong Hóa học.

Sinh học là mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp B00 và cũng là môn thi mà Đức Tài đầu tư ôn tập hết cỡ. Cậu bạn chủ động tìm hiểu các tài liệu chuyên sâu về sinh lý, bệnh lý, sinh thái ngoài sách giáo khoa. Nhờ vậy khi gặp câu hỏi liên quan đến bệnh tiểu đường trong đề thi, cậu bạn 2K7 không hoang mang vì đã từng đọc và phân tích dạng kiến thức này trước đó.

Tập thể Lớp 12B1 trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM trong ngày tốt nghiệp.

Khi nhắc đến môi trường học nội trú, chúng mình thường hình dung ra không gian khép kín, áp lực, dễ tạo cảm giác gò bó nhưng nhờ nhịp sinh hoạt kỷ luật và khoa học ấy mà Đức Tài đã thành công chia nhỏ năng lượng của bản thân.

Mình dành thời gian buổi sáng cho một môn chính, buổi chiều mình chuyển sang môn khác, tối ôn lại và làm đề. Nếu phát hiện phần nào chưa chắc chắn, mình sẽ học trong khung giờ trống. Quan trọng là khi đã ngồi vào bàn học, phải tập trung 100% mới đạt được hiệu quả mong muốn. Trần Đức Tài

Một bộ não tỉnh táo vào buổi sáng đáng giá hơn nhiều so với hàng tiếng gồng mình trong đêm. Hãy tự sáng tạo các nguyên tắc như không đảo lộn đồng hồ sinh học, không học đến kiệt sức để “giữ chuỗi” phong độ đường dài nhé!

Tìm chân ái phía sau những con số

Ở “đầu cầu” vùng đất học Bắc Ninh, bạn Nguyễn Quang Minh (lớp 12 Toán 2 trường THPT chuyên Bắc Ninh) là thủ khoa toàn quốc khối A00 (Toán - Lý - Hóa) với 30 điểm tuyệt đối.

Nguyễn Quang Minh (thứ hai, bên trái) bên cạnh gia đình.

Sinh ra trong gia đình có mẹ là giáo viên môn Lịch sử, bố là bộ đội đã về hưu, Quang Minh được mẹ bồi đắp khả năng nhìn sự việc trong một dòng chảy rộng hơn để tìm hiểu nguyên nhân, bối cảnh và hệ quả sau mỗi sự kiện, đồng thời học được sự kiên định và cống hiến từ bố. Hai “nền tảng” như thuộc về “team xã hội” ấy lại trở thành điểm tựa cho hành trình chinh phục các môn Tự nhiên của Quang Minh.

Từ năm cấp Hai, Quang Minh đã hứng thú khám phá rằng những phát minh khoa học có thể thay đổi lịch sử ra sao, một tiến bộ y học có thể tác động đến cộng đồng thế nào. Đằng sau mỗi con số toán học, mỗi định luật vật lí hay phản ứng hóa học đều kể câu chuyện về con người. Để học tốt các môn Tự nhiên, bạn nên tìm ra lý do vì sao mình lại yêu thích những con số hay định luật.

Góc học tập của cậu bạn thủ khoa toàn quốc khối A00 (Toán - Lý - Hóa).

Trong những lần thi thử ở trường, Quang Minh chỉ đạt từ 24-25 điểm. Chính cảm giác “không chắc đỗ” ấy đã tạo ra động lực để cậu bạn hạ quyết tâm bứt phá. Hành trình ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia giống như việc lên cầu thang. Để tiến từ “bậc thang” 24 điểm đến “bậc thang” 28 điểm, Quang Minh đã tăng cường 3 tiếng mỗi tối để giải đề. Không chỉ sử dụng sơ đồ tư duy để tổng hợp lại nội dung, bạn còn cần duy trì sự cẩn thận khi làm bài. “Mình ghi lại các lỗi sai như nhầm công thức, thiếu dữ kiện, chủ quan để lần sau không lặp lại lỗi tương tự” - Quang Minh bật mí.

Cầu thủ Cristiano Ronaldo là động lực để Quang Minh "tăng tốc" trong hành trình ôn thi.

Bên cạnh lịch học dày đặc, cậu bạn vẫn dành thời gian sau giờ học để xem bóng đá: “Mình không yêu thích câu lạc bộ nào cả, chỉ thần tượng Cristiano Ronaldo. Anh ấy thi đấu ở câu lạc bộ nào thì mình ủng hộ đội bóng đó”. Không chỉ là những bàn thắng đẹp mắt mà sự kỷ luật gần như tuyệt đối phía sau ánh đèn sân cỏ của thần tượng mới là điều truyền cảm hứng cho cậu bạn thủ khoa. Với chế độ tập luyện nghiêm ngặt, lặp lại những việc nhỏ mỗi ngày để nhập cuộc chất lượng cao nhất suốt nhiều năm của thần tượng CR7 đã an ủi, động viên Quang Minh trong giai đoạn ôn thi mệt mỏi.

Với các “tay đua hệ Z” của khối Tự nhiên, tài năng có thể là khởi đầu nhưng sự bền bỉ mới tạo nên đích đến.