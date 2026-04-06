Sinh viên chơi game trong lớp: "Đa nhiệm" hay vượt ranh giới giảng đường?

HHTO - Từ một bài đăng của giảng viên đại học, câu chuyện sinh viên chơi game trong giờ học gây ra nhiều tranh cãi. Đâu là ranh giới giữa tự do cá nhân và quy định giảng đường?

Làm việc riêng trong lớp không ảnh hưởng đến ai?

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ của một giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, khi ghi nhận hình ảnh một sinh viên vẫn "combat" game trực tuyến ngay dưới giảng đường, trong lúc phía trên, một nhóm khác đang trình bày bài thuyết trình.

Theo nội dung bài đăng, không chỉ dừng lại ở câu chuyện ý thức cá nhân, giảng viên này còn đề xuất chặn các dải IP liên quan đến game trong khuôn viên trường, nhằm đảm bảo băng thông phục vụ học tập. Đồng thời, thẳng thắn cho rằng hành vi này ảnh hưởng đến không gian chung, tạo hình ảnh không phù hợp về sinh viên trong môi trường học thuật. Sự việc nhanh chóng tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi với nhiều góc nhìn khác nhau.

Bài đăng thu hút sự chú ý của netizen. Ảnh: FBNV.

Ở một phía, có không ít bình luận lên tiếng bênh vực sinh viên. Một bộ phận cho rằng đại học là môi trường đề cao sự tự do. Nhiều bình luận cho rằng nếu sinh viên dùng mạng cá nhân, vị trí ngồi trong lớp đã được "trả tiền" thông qua việc đăng ký tín chỉ thì họ có quyền sử dụng không gian đó.

Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn dùng khái niệm "multitask" (đa nhiệm, làm nhiều việc cùng lúc) để bảo vệ hành động này. Họ dẫn chứng thực tế bản thân từng chơi game trong giờ học nhưng vẫn hăng hái phát biểu và đạt điểm A cuối kỳ. Theo góc nhìn này, miễn là qua môn và đảm bảo điều kiện học tập, việc làm việc riêng trong lớp không ảnh hưởng đến ai.

Góc nhìn công tâm: Lỗ hổng từ việc hiểu sai "quy định nền"

Tuy nhiên, quan điểm "tự do" trên vấp phải sự phản đối từ cộng đồng mạng. Đa số netizen cho rằng việc quy đổi học phí thành "quyền được làm việc riêng" là một sự lệch lạc. Dù dùng mạng cá nhân, giảng đường vẫn là không gian học thuật, không phải tiệm internet. Việc cắm mặt vào màn hình khi người khác đang tâm huyết trình bày ở trên là minh chứng cho sự thiếu tôn trọng.

Để có cái nhìn công tâm hơn về lý do xuất hiện luồng ý kiến bênh vực nam sinh, Thạc sĩ Xã hội học Thanh Văn Vân chỉ ra rằng: "Các bình luận phản bác đa phần vì hiểu sai thông điệp. Họ hiểu theo hướng giảng viên đang bài xích việc chơi game, trong khi cốt lõi câu chuyện nằm ở quy định nền".

Theo Thạc sĩ Thanh Văn Vân, vấn đề ở đây hoàn toàn không nằm ở năng lực. Dù sinh viên có khả năng "multitask" xuất sắc đến đâu, một khi đã vi phạm quy định chung của tập thể thì "auto out" (bị loại) trước khi xét đến năng lực. Thạc sĩ cũng gợi ý một góc nhìn thú vị và gần gũi với người trẻ: Giảng viên hoàn toàn có thể áp dụng chính quy tắc của các trò chơi điện tử - vi phạm tiêu chuẩn thì nhận lệnh "ban" (cấm).

Câu chuyện trên không chỉ dừng ở một ván game trong một tiết học mà còn đặt ra góc nhìn về cách mỗi cá nhân sử dụng không gian giảng đường. Khi quyền tự chủ ngày càng được đề cao, những hành vi như chơi game, ngủ hay làm việc riêng trong giờ học cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về ranh giới giữa tự do cá nhân và quy tắc chung.

