Gen Z đón mừng tháng Tư lịch sử: Tuổi trẻ sẵn sàng, chào non sông rực sáng

HHTO - Hòa chung không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), nhiều trường THPT trên cả nước đang “làm nóng” sân trường bằng hội trại, sàn catwalk rực rỡ bản sắc và những màn đồng diễn võ thuật đầy khí thế. Gen Z không chỉ ôn lại lịch sử mà còn chủ động “thắp lửa” truyền thống theo cách riêng.

Du lịch xuyên Việt cùng cư dân THPT Diên Hồng (TP.HCM)

Tại Trường THPT Diên Hồng (TP.HCM), hội trại truyền thống năm nay không chỉ gây ấn tượng bởi sự đầu tư chỉn chu mà còn nổi bật với ý tưởng tổ chức giàu tính biểu tượng. Mỗi chi đoàn được “giao nhiệm vụ” đại diện cho một tỉnh thành trên mảnh đất hình chữ S và mang theo sứ mệnh quảng bá những nét đặc trưng văn hóa của chính vùng đất ấy.

Không còn là những gian trại đơn lẻ, mỗi không gian của các khối lớp trở thành một “tọa độ” thu nhỏ trên bản đồ đất nước. Từ những gian trại với lũy tre xanh của vùng quê Nam Bộ tới những gian trại mô phỏng đô thị hiện đại, cư dân Diên Hồng đã biến ngôi trường của mình thành một chuyến du lịch xuyên Việt chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Gen Z nhập hội qua những trò chơi teambuilding.

Không dừng lại ở phần nhìn, hội trại còn có hàng loạt hoạt động trải nghiệm như trò chơi nhóm, thiết kế thời trang tái chế, biểu diễn văn nghệ với chủ đề “Hướng về cội nguồn” để bạn vừa chơi, vừa “du hành” những miền đất mới, giàu bản sắc văn hóa của dân tộc.

Tiểu trại Hà Nội được trang trí với dàn cờ hoa và báo signature của thủ đô.

Bạn Huỳnh Khôi (Học sinh lớp 11B6 - Tiểu trại Hà Nội) chia sẻ: “Tụi mình dựng cổng trại với ý tưởng những con phố Thủ đô rợp cờ hoa ngày Đại thắng nhưng mà nhìn nó chưa ‘1900 hồi đó’ lắm nên tụi mình quyết định đi tìm những sạp báo truyền thống để sưu tầm một số tờ báo Hà Nội mới!”

Bạn Huỳnh Khôi (bên phải ngoài cùng) tự hào khi được cầm bảng tên đại diện cho Chi Đoàn 11B6 - Thành phố Hà Nội.

Trong quá trình tìm hiểu về ngày 30/4 gắn với địa danh của lớp, không ít lần teen phải thay đổi ý tưởng để đưa được những chi tiết “đắt” nhất vào cổng trại nhưng chính những lần điều chỉnh đó khiến Hội trại truyền thống trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của mấy bồ dưới “mái nhà” Diên Hồng.

Rạng ngời “trai tài gái giỏi” tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM)

Nếu hội trại là nơi tái hiện lịch sử qua không gian thì cuộc thi “Nét đẹp học đường” tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM) lại mang đến một góc nhìn khác: Nơi vẻ đẹp không nằm ở sự cầu kỳ của trang phục mà được tôn vinh qua những bộ trang phục truyền thống “tưởng không lạ mà lạ không tưởng”.

Teen tự tin sải bước trong tà áo dài truyền thống.

Cuộc thi nhanh chóng chiếm trọn spotlight giờ ra chơi của teen THPT Nguyễn Hữu Huân khi sân trường quen thuộc bỗng “biến hình” thành sàn catwalk đầy nhộn nhịp cùng những “chàng trai tiêu điểm”, “cô gái thanh xuân” tự tin sải bước trong trang phục dân tộc truyền thống, từ áo dài, áo bà ba đến trang phục dân tộc Ê-đê, dân tộc H'Mông, dân tộc Dao...

Trang phục của dân tộc Dao được teen giới thiệu và trình diễn trên sàn runway của trường.

Để chinh phục được trái tim ban giám khảo và khán giả, các “trai tài gái giỏi” trường THPT Nguyễn Hữu Huân cũng hồi hộp chuẩn bị cho phần thi ứng xử không kém cạnh các cuộc thi nhan sắc danh giá. Ở nhiều sân chơi chuyên nghiệp, phần thi này thường mang màu sắc sân khấu hóa thì những câu hỏi được Ban Giám khảo trường THPT Nguyễn Hữu Huân đặt ra lại dễ “bắt trúng tim đen” của cư dân trường.

Từ bạo lực học đường, áp lực đồng trang lứa đến việc xây dựng môi trường học tập tích cực đều trở thành chủ đề nóng để tìm ra được các thí sinh thực sự chân thành, nghiêm túc, “căng não” để đưa ra góc nhìn cá nhân.

Các cặp đôi không chỉ duyên dáng trong màn trình diễn mà còn vượt qua vòng ứng xử.

Bạn Nguyễn Tấn Hưng (Học sinh lớp 12A9, thí sinh cuộc thi) tâm sự: “Phần thi ứng xử mình bóc trúng “síc rịt” luôn, câu hỏi về việc làm sao để phát triển và gìn giữ văn hóa dân tộc trong giới trẻ nhưng mà bằng tiếng Anh! Lúc đó mình “xịt keo” cứng ngắc mà may sao bạn nữ thi cùng đã nhanh chóng “cứu bồ”, trả lời trước để mình bổ sung ý sau, trộm vía hai đứa giật Giải Ấn tượng.”

Sân khấu cuộc thi Nét Đẹp Học Đường của teen THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM).

Thông qua cuộc thi, hình ảnh cư dân học đường Gen Z hiện đại dần được định hình rõ nét: tự tin, năng động, tri thức và đặc biệt là không bỏ quên những giá trị truyền thống trong kỷ nguyên vươn mình.

Teen Ninh Bình học văn hóa, lịch sử tại lớp học "ngoài trời"

Không khí ngày hội non sông đã nhanh chóng lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc. Tại Ninh Bình, ngày hội đồng diễn võ nhạc Vovinam đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt với quy mô lớn cùng sự tham gia của hơn 700.000 học sinh.

Được tổ chức đồng loạt tại hơn 1.000 điểm trường, hình ảnh hàng trăm, hàng nghìn học sinh tại mỗi sân trường cùng thực hiện một bài võ cổ truyền của Việt Nam khiến khí thế chào đón lễ 30/4 tại cố đô rộn ràng hơn bao giờ hết.

Hơn 700.000 học sinh Ninh Bình tham gia đồng diễn võ Vovinam.

Vovinam là môn võ mang đậm dấu ấn Việt Nam, đề cao tinh thần thượng võ và sự kỷ luật được truyền lại qua nhiều thế hệ. Chính vì thế, Vovinam như một cách để teen “gói” lịch sử - văn hóa Việt nghìn năm qua từng nhịp, từng động tác võ thuật đồng đều, giữ trọn dũng khí hào hùng bằng tinh thần học hỏi và sẵn sàng tiếp nối.

Lễ Khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình - Ảnh tư liệu.

Sau những giờ học và tập luyện trên sân trường quen thuộc, cư dân học đường tại Cố đô còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường trong Tuần Du lịch Ninh Bình 2026. Những chuyến tham quan đến các danh thắng nổi tiếng như Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu du lịch Tam Chúc hay Quần thể danh thắng Tràng An trở thành những “lớp học ngoài trời” giúp teen hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp quê hương mình.

Điều thú vị nhất của những buổi ngoại khóa này không phải là học được bao nhiêu kiến thức mà là cách tụi mình được “chạm” vào lịch sử. Thay vì học thuộc lòng, mấy bồ hãy thử tận mắt thấy, tận tai nghe và tự mình trải nghiệm ở chính những địa chỉ đỏ, di tích tại địa phương như teen Ninh Bình nha!