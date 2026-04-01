TEDxVinUniversity 2026: Đi tìm cách đánh thức sức mạnh biến giới hạn thành khởi đầu

TEDxVinUniversity 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của những năm trước, trở thành nơi để người trẻ nói lên và truyền cảm hứng đến những bạn trẻ khác.

Trường đại học VinUniversity tiếp tục phối hợp với tổ chức TED sẽ tổ chức sự kiện TEDx VinUniversity 2026: “The Limitless Decade”. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 9/5. Tiếp nối thành công các mùa trước, TEDx VinUniversity 2026 là nơi những speaker chia sẻ những câu chuyện sắc bén để khiến người nghe nhìn lại chính mình, đủ táo bạo để khiến những giới hạn người nghe từng tin là “điểm dừng” trở thành “điểm bắt đầu”.

Với chủ đề “The Limitless Decade” , chương trình tập trung vào việc khai mở tiềm năng và thay đổi nhận thức của người trẻ về những giới hạn của chính mình trong một bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh.

TEDxVinUniversity 2026 mang đến 3 hạng vé, mỗi hạng đi kèm những quyền lợi riêng theo từng giai đoạn mở bán: Hạng Pre-order: 159.000 đồng (hạn cuối mở bán đến hết 30/3), hạng Early-birds: 179.000 đồng (từ 31/3 đến 15/4), hạng Regular: 199.000 đồng (15/04 - 08/05).

Trước đó, ban tổ chức đã tiến hành tuyển chọn thành viên. Qua 2 vòng sàng lọc với đầy thử thách, những mảnh ghép tiềm năng của TEDxVinUniversity 2026 đã lộ diện và có buổi gặp mặt đầu tiên tại First Meeting vào đầu tháng 3.

Buổi gặp gỡ đầu tiên không chỉ là dịp để các thành viên làm quen và kết nối, mà còn đánh dấu điểm khởi đầu cho chặng đường phía trước. Từ những con người mang theo những câu chuyện, góc nhìn và nguồn năng lượng riêng, một tập thể với cùng niềm đam mê và sứ mệnh đang dần được hình thành.

Tại đây, từng mảnh ghép đang cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình kiến tạo một sân khấu TEDxVinUniversity 2026 thật bùng nổ, nơi những ý tưởng sẽ được lan tỏa.