Ngày hội STEM 2026 trường Nguyễn Siêu: Lan tỏa tinh thần học tập trong kỷ nguyên AI

HHTO - Hòa chung không khí dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tổ chức Ngày hội STEM (STEM Day) năm học 2025-2026 với chủ đề “AI and Future Learning - Trí tuệ nhân tạo và tương lai học tập”, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và khách mời.

Là một trong những đơn vị tiên phong trong giáo dục STEM và nghiên cứu khoa học, từ năm 2017, Trường Nguyễn Siêu đã tổ chức Ngày hội STEM lần đầu tiên và duy trì thường niên đến nay. Qua từng năm, chương trình không ngừng được đổi mới, trở thành sân chơi học thuật bổ ích, giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn.

Ngày hội STEM 2026 tiếp tục mang đến cơ hội để học sinh khám phá, sáng tạo và thể hiện năng lực thông qua các hoạt động trải nghiệm, thiết kế sản phẩm, trình bày ý tưởng. Qua đó, học sinh thể hiện rõ tư duy bậc cao, khả năng sáng tạo và kỹ năng hợp tác - những năng lực cốt lõi trong bối cảnh giáo dục hiện đại.

Tham dự chương trình có ông Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; bà Vũ Thúy Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Yên Hòa; cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh từ khối 6 đến khối 12.

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh: Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, việc học không còn dừng lại ở “biết gì” mà quan trọng hơn là “biết học như thế nào”. Theo cô, tại Trường Nguyễn Siêu, với triết lý Học tập Siêu hiệu quả (High Performance Learning - HPL), học sinh được trang bị tư duy bậc cao, khả năng sáng tạo và tinh thần hợp tác - những yếu tố mang tính bền vững, trong khi AI chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ.

Từ đó, cô đặt ra ba câu hỏi lớn đối với học sinh: Học như thế nào trong thời đại AI? Tư duy ra sao? Và sử dụng AI như thế nào cho hiệu quả? “AI có thể giúp chúng ta đi nhanh hơn, nhưng chính tư duy và nhân cách mới giúp đi xa và đi vững”, cô Thúy nhấn mạnh, đồng thời khẳng định việc ứng dụng công nghệ cần đặt trên nền tảng giáo dục nhân văn, hướng tới sự phát triển toàn diện của con người.

Cùng chung quan điểm, tại talkshow “Trí tuệ nhân tạo và Tương lai học tập”, ông Trần Quang Hưng đã chia sẻ nhiều góc nhìn thực tiễn về sự thay đổi của AI đối với giáo dục và thị trường lao động. Những ví dụ cụ thể trong các lĩnh vực như công nghệ, truyền thông, kinh doanh, sáng tạo nội dung đã giúp học sinh hình dung rõ hơn về cơ hội và thách thức trong tương lai.

Phần giao lưu hỏi - đáp diễn ra sôi nổi, khi học sinh chủ động đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp với diễn giả, qua đó mở rộng hiểu biết và định hướng kỹ năng cần thiết trong thời đại số.

Bên cạnh hoạt động học thuật, Ngày hội STEM 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú như: “Look through the lens”, “Enigma Encryption Activity”, “Pass the charge and shoot the monkey”, “Chú hề thăng bằng”, “Nghệ thuật từ sự chuyển thể”, “Thử thách mê cung điện”, cùng các thử thách trí tuệ như Sudoku, Rubik, phóng tên lửa và trải nghiệm thực tế ảo… tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Nhân dịp này, nhà trường đã vinh danh hai học sinh Lương Bảo Châu và Lương Bảo Chi (lớp 11AS0) cùng giáo viên hướng dẫn là thầy Lê Minh Thực và cô Nguyễn Thị Hải, vì đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia diễn ra ngày 22/3 vừa qua.

Ngày hội STEM 2026 không chỉ là hoạt động trải nghiệm mà còn thể hiện rõ định hướng giáo dục hiện đại của Trường Nguyễn Siêu - nơi học sinh được khuyến khích chủ động học tập, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập. Đồng thời, chương trình cũng lan tỏa thông điệp về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm, hướng tới phát triển bền vững.

Thành công của sự kiện là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn, giáo viên, học sinh cùng sự đồng hành của các đối tác, khách mời. Trong thời gian tới, nhà trường cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, góp phần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh, hướng tới xây dựng thế hệ công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.