Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Lịch thi sớm hơn mọi năm, khi nào thí sinh biết điểm?

HHTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, lịch công bố điểm thi và điểm chuẩn cũng được đẩy sớm hơn gần 2 tuần so với năm trước. Cùng với nhiều thay đổi về cơ chế đăng ký nguyện vọng, khu vực tuyển sinh và cách tính điểm ưu tiên, kỳ thi năm nay được đánh giá linh hoạt hơn nhưng cũng gia tăng đáng kể mức độ cạnh tranh.

Điểm thi, điểm chuẩn sẽ được công bố trong tháng 6

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh sẽ đến điểm thi làm thủ tục vào ngày 29/5. Trong hai ngày 30 và 31/5, học sinh dự thi các môn bắt buộc; riêng ngày 1/6 dành cho những thí sinh đăng ký thi vào lớp chuyên. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi được triển khai từ đầu tháng 6 để đảm bảo tiến độ công bố kết quả sớm.

Việc đẩy nhanh lịch công bố điểm được lý giải do kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm trước, dự kiến từ ngày 19/6 đến ngày 22/6, giúp học sinh và phụ huynh sớm ổn định kế hoạch học tập.

Không chỉ thay đổi về thời gian, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội còn ghi nhận hàng loạt điều chỉnh quan trọng trong cơ chế xét tuyển. Đáng chú ý, thành phố lần đầu cho phép thí sinh tự do đăng ký dự thi, mở rộng cơ hội cho học sinh không học tại các trường THCS trên địa bàn nhưng có nơi cư trú hợp lệ.

Một thay đổi lớn khác là việc xóa bỏ 12 khu vực tuyển sinh như trước đây. Thay vào đó, học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào, không còn bị giới hạn theo địa bàn. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, đồng thời mức chênh lệch điểm giữa các nguyện vọng cũng được điều chỉnh giảm từ 1 điểm xuống còn 0,5 điểm. Những thay đổi này giúp tăng tính linh hoạt và công bằng trong xét tuyển, nhưng đồng thời cũng khiến mức độ cạnh tranh trở nên gay gắt hơn. Học sinh có nhiều lựa chọn hơn, song cần tính toán kỹ lưỡng chiến lược đăng ký nguyện vọng để nâng cao cơ hội trúng tuyển.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Quy định về điểm ưu tiên và khuyến khích

Quy định về điểm ưu tiên và khuyến khích tiếp tục là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét tuyển.

Cụ thể, mức cộng điểm ưu tiên cao nhất là 2,0 điểm, áp dụng với con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, cùng con của người hoạt động cách mạng trước năm 1945.

Nhóm đối tượng là con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động hoặc con thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81% được cộng 1,5 điểm. Trong khi đó, học sinh là người dân tộc thiểu số hoặc sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cộng 1,0 điểm.

Về điểm khuyến khích, học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ở các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học kỹ thuật sẽ được cộng điểm tương ứng. Giải Nhất được cộng 1,5 điểm, giải Nhì cộng 1,0 điểm và giải Ba cộng 0,5 điểm.

Một điểm đáng lưu ý là trong trường hợp thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên hoặc đạt nhiều giải thưởng, các thí sinh chỉ được hưởng một mức cộng điểm cao nhất nhằm đảm bảo công bằng trong xét tuyển.

Với quy mô khoảng 147.000 học sinh lớp 9 tham gia xét tốt nghiệp THCS và đăng ký dự thi, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục là cuộc cạnh tranh căng thẳng để giành suất vào các trường công lập.

Trong bối cảnh chính sách tuyển sinh ngày càng mở rộng và linh hoạt, việc lựa chọn nguyện vọng hợp lý cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức sẽ là yếu tố then chốt quyết định cơ hội trúng tuyển của mỗi thí sinh.